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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR et Abdoulaye SÈYE

Magal de Serigne Moustapha Mbacké : un appel à la jeunesse pour renouer avec les valeurs et renoncer à l’émigration irrégulière

La 36ᵉ édition du Magal dédié à Cheikh Moustapha Mbacké, premier khalife de Cheikhoul Khadim, s’est tenue ce samedi 28 novembre 2026 à Randoulène Nord, à Thiès. Célébrée chaque année par son petit-fils, Cheikh Mouhamadoul Amine Ibn Serigne Mbacké Madina, cette édition a été placée sous le thème : « S’inspirer des valeurs de Serigne Moustapha Mbacké pour bâtir une jeunesse responsable, disciplinée et engagée ».

À travers ce thème, les organisateurs entendent remettre au cœur des préoccupations les valeurs morales et humaines incarnées par Serigne Moustapha Mbacké, dans un contexte marqué, selon eux, par une crise des valeurs chez une partie de la jeunesse.

Dans sa déclaration, Makhtar Thiam Fall a insisté sur la nécessité de faire connaître davantage le parcours et les qualités du premier khalife de Cheikhoul Khadim aux jeunes générations. Il estime que le Sénégal dispose de suffisamment de références religieuses et spirituelles pour guider sa jeunesse.

« A travers ce magal, nous voulons vulgariser les qualités humaines et morales de Serigne Moustapha à l’endroit de la jeunesse, qui est confrontée aujourd’hui à une profonde crise des valeurs », a-t-il expliqué.

Il a notamment évoqué la droiture, la justice, l’humilité, le respect, l’ouverture d’esprit et la patience comme autant de qualités qui caractérisaient Serigne Moustapha Mbacké. Des valeurs dont les jeunes devraient, selon lui, s’inspirer pour construire leur avenir.

L’émigration irrégulière, autre préoccupation

Makhtar Thiam Fall s’est également prononcé sur le phénomène persistant de l’émigration irrégulière, notamment les départs de jeunes Sénégalais vers l’Europe par voie maritime. Face à ce phénomène, il a lancé un appel aux candidats à l’émigration, les invitant à renoncer aux voyages clandestins, qu’il considère comme un sacrifice inutile de vies humaines. Il s’est dit particulièrement préoccupé par les nombreux jeunes qui prennent la mer dans l’espoir de rejoindre l’Espagne, sans parfois jamais arriver à destination.

« Ces jeunes sacrifient leur vie pour aller en Europe. Ils devraient faire ces sacrifices dans leur propre pays, en travaillant dur pour réussir ici », a-t-il plaidé.

Fort de son expérience de cinq années vécues en Espagne, il a tenu à déconstruire l’image d’un Eldorado européen. Selon lui, la réalité de l’immigration est loin des illusions entretenues par certains candidats au départ. Il souligne que de nombreux émigrés exercent en Europe des métiers qu’ils refusent parfois d’accomplir au Sénégal, notamment dans le secteur agricole et les travaux champêtres.

Makhtar Thiam Fall estime ainsi que les efforts consentis par ces jeunes à l’étranger pourraient leur permettre de gagner dignement leur vie s’ils étaient investis dans leur propre pays. Il invite, en définitive, la jeunesse sénégalaise à privilégier les opportunités locales ou, à défaut, les voies légales de migration, afin d’éviter les drames liés aux traversées clandestines.

Le Magal de Serigne Moustapha Mbacké aura ainsi été l’occasion de porter un double message : renouer avec les valeurs de discipline, de droiture et de responsabilité, tout en appelant les jeunes à croire davantage en leur avenir au Sénégal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 36ᵉ édition du Magal dédié à Cheikh Moustapha Mbacké s’est tenue le samedi 28 novembre 2026 à Randoulène Nord, à Thiès. - Makhtar Thiam Fall a appelé les jeunes à s’inspirer des valeurs de Serigne Moustapha Mbacké et à renoncer à l’émigration irrégulière. - Fort de cinq années vécues en Espagne, il a affirmé que la réalité de l’immigration est loin de l’Eldorado européen et invité les jeunes à privilégier les opportunités locales ou les voies légales de migration.