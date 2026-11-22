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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Mbacké : El Hadji Malick Ndiaye lève le voile sur son audience avec un proche du président Diomaye Faye

Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président de Pastef, El Hadji Malick Ndiaye, a révélé les coulisses d'un entretien avec un collaborateur du chef de l'État. Il a indiqué les deux messages qu'il lui avait demandé de transmettre au président Bassirou Diomaye Faye et expliqué pourquoi, selon lui, le Kiiraay n'existe pas.

Ces propos s'inscrivent dans les « 48 heures de la JPS départementale de Mbacké ». Le programme officiel s'est terminé par une conférence politique, le samedi 21 novembre 2026, à la permanence de Pastef de Touba, sur le thème : « La jeunesse face aux mutations politiques après l'alternance de 2024 : entre ambitions personnelles, fidélité aux convictions et responsabilité dans la réalisation du projet de transformation du Sénégal ». El Hadji Malick Ndiaye en était le parrain et Me Ngagne Demba Touré, coordonnateur national de la JPS, le conférencier.

Le parrain a d'abord évoqué Pastef dans son ensemble : « Je parle du Pastef dans son ensemble, de son parcours, de son rapport au système politique, de l'APR, de l'ancien président Macky Sall et de toute la période qui a précédé notre arrivée au pouvoir. Vous devez comprendre que rien ne peut ébranler Pastef. Je le jure devant Dieu ! » Pour lui, « ce sont les transhumants qui sont derrière les attaques, mais leur patron (le président Bassirou Diomaye Faye) ne va pas attaquer Ousmane Sonko, à mon avis ».

Il a ajouté : « Ceux qui tiennent certains discours ne croient même pas eux-mêmes à ce qu'ils racontent. Ils défendent simplement leurs propres intérêts. Car ils savent que si Ousmane Sonko accède à la place que l'on appelle le Palais de la République, leur retraite politique sera pratiquement assurée. »

L'audience : un proche du président demande à le rencontrer

« Je voudrais vous raconter une expérience personnelle », a-t-il annoncé. Selon son récit, « un collaborateur, un ami ou une personne très proche du président de la République » l'a appelé un jour pour lui dire qu'il souhaitait le rencontrer. « Après avoir informé le président Ousmane Sonko, je lui ai répondu : "Bien sûr, aucun problème." Je n'ai peur de rencontrer personne. »

Les deux hommes se sont longuement entretenus. « Lorsque nous nous sommes retrouvés, nous avons longuement discuté. Il ne voulait que la paix. »

Pourquoi, selon lui, le Kiiraay n'existe pas

Pour El Hadji Malick Ndiaye, « le Kiiraay n'existe pas parce que les membres de ce parti savent parfaitement que les choses ne se passeraient pas comme ils le prétendaient ». Il a annoncé : « Je vais vous donner trois exemples. »

Premier exemple : « [Les] deux personnes les plus proches des collaborateurs du président multiplient les démarches et contactent des gens pour les convaincre de rejoindre leur camp. » Il pense que le chef de l'État a déjà été informé de certaines de ces pratiques : « J'ai personnellement discuté avec le proche du président de la République qui m'avait rendu visite. »

Le maire du Fouta et un jeune de Rufisque

« Un des deux collaborateurs du président a notamment contacté un maire du Fouta. Je ne souhaite pas révéler son identité. Il voulait le convaincre de rejoindre leur camp. » Le maire lui aurait répondu : « Franchement, ce que je vois ne me rassure pas. Cela ne me semble pas sérieux. Je préfère rester prudent. »

Son interlocuteur lui aurait alors dit : « Viens simplement te ranger derrière moi. Avec le président Diomaye, nous pouvons garantir notre position jusqu'en 2029. Après cette date, nous verrons. » « Je le jure devant Dieu ! », a lancé El Hadji Malick Ndiaye, selon qui ce collaborateur du président a tenu exactement le même discours à un jeune du département de Rufisque.

« Il y a un autre collaborateur du président qui est en train de chercher à mettre en place une autre coalition avec de grandes figures de l'opposition », a-t-il affirmé. Il aurait avancé comme argument : « À ce rythme, en 2029, le président Diomaye ne fera pas le poids. Il faut donc chercher une alternative. »

« Voilà où nous en sommes, et je suis convaincu que le président est au courant de ces manœuvres. Tout ce que je vous dis ici, je le jure devant Dieu, est fondé sur des informations dont j'ai connaissance. Ceux qui m'écoutent me connaissent suffisamment pour savoir que je ne parle pas à la légère. »

Les deux messages confiés pour le président Diomaye Faye

« Avant de transmettre ces informations, j'avais d'ailleurs demandé à mon visiteur de faire passer deux messages au président », a révélé El Hadji Malick Ndiaye.

Le premier : « Il ne faut jamais laisser les intérêts personnels ou les ambitions politiques de certains individus provoquer un retournement de situation contre le Pastef ou contre Ousmane Sonko. »

Le second, « encore plus clair » : « Il faut lui dire et lui répéter que certaines personnes ne sont pas sincères dans leur engagement. Elles donnent l'impression d'être de son côté, mais, en réalité, elles ne travaillent pas pour lui. » Il a conclu : « J'espère que les messages que j'ai transmis lui sont bien parvenus. »

« Ils ont déjà suffisamment nui au pays »

« Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que ceux qui se livrent à ces manœuvres ont déjà suffisamment nui au pays. Ils sont à l'origine de beaucoup de difficultés que traverse notre nation. Et je vous le dis : ils ne croient même pas eux-mêmes à leurs propres discours. Il faut donc garder notre calme et rester vigilants. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - El Hadji Malick Ndiaye a révélé avoir été contacté par un proche du président Bassirou Diomaye Faye qui souhaitait le rencontrer, après en avoir informé Ousmane Sonko. - Il affirme avoir demandé à son visiteur de transmettre deux messages au président : ne pas laisser des intérêts personnels provoquer un retournement contre Pastef ou Ousmane Sonko, et l'avertir que certaines personnes ne sont pas sincères dans leur engagement. - Selon lui, le Kiiraay n'existe pas, et il cite l'exemple d'un collaborateur du président ayant contacté un maire du Fouta et un jeune de Rufisque pour les convaincre de rejoindre leur camp.