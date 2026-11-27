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Auteur: Bernadette Seynabou FAYE & Tobi NIANE

New Deal technologique : Sonatel annonce 600 milliards de FCFA d’investissements et s’engage sur 16 projets prioritaires

À l’issue du premier comité de suivi de leur partenariat, l’État du Sénégal et le groupe Sonatel ont réaffirmé leur volonté d’accélérer la mise en œuvre du New Deal technologique. L’opérateur prévoit d’injecter plus de 600 milliards de FCFA dans ses réseaux d’ici à 2030 et d’accompagner les pouvoirs publics sur 16 chantiers stratégiques — dont l’identité numérique, l’interopérabilité et la cybersécurité — dans le cadre d’un accord triennal non exclusif.

​La collaboration entre l’État du Sénégal et Sonatel entre dans une nouvelle phase opérationnelle. À l’issue du premier comité de suivi de leur partenariat, les deux parties ont affiché leur volonté d’accélérer le déploiement du New Deal technologique, en ciblant 16 projets prioritaires sur les 63 que compte ce programme national.

​Le directeur général de Sonatel, Brelotte Ba, a annoncé que les investissements de l’opérateur dans les réseaux dépasseront les 600 milliards de FCFA à l’horizon 2030. Un effort financier majeur destiné à consolider les infrastructures qui constituent la colonne vertébrale de la transformation numérique du Sénégal.

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Au-delà de l’extension de la couverture réseau, le défi porte désormais sur les usages. Selon Brelotte Ba, si 98 % de la population sénégalaise est couverte par la 4G, seule la moitié l’utilise effectivement. Un paradoxe qui impose, selon lui, de multiplier les services numériques à forte valeur ajoutée afin d’encourager l’adoption des nouvelles technologies par les citoyens.

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Seize projets prioritaires sur 63

​Dans le cadre de ce partenariat stratégique, 16 projets ont été retenus comme prioritaires. Ils portent notamment sur l’identité numérique, l’interopérabilité des systèmes d’information publics, le guichet unique, les paiements électroniques, le cloud, la cybersécurité, la signature électronique ainsi que le développement de plateformes digitales.

​Sonatel entend mobiliser son savoir-faire dans la connectivité, l’hébergement cloud, la gestion des données, la cybersécurité et les solutions de paiement électronique. D’une durée de trois ans et sans caractère exclusif, ce partenariat sera encadré par un protocole d’entente assorti d’une feuille de route, d’échéances et d’engagements précis.

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« Le New Deal n’est pas un document »

​Le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, a, pour sa part, insisté sur l’impératif de passer des annonces aux réalisations concrètes. À ses yeux, le New Deal technologique ne saurait se réduire à un simple cadre théorique : « Le New Deal, pour nous, ce n’est pas un document. Ce que nous voulons, c’est faire du New Deal un levier de souveraineté et d’inclusion », a-t-il martelé.

​Le ministre a particulièrement mis l’accent sur l’identité numérique et l’interopérabilité des données publiques, notamment à travers le déploiement de la solution X-Road, deux chantiers jugés fondamentaux pour moderniser en profondeur l’administration sénégalaise. Il a également annoncé l’instauration d’un mécanisme d’évaluation continue des projets et d’un dispositif de traitement des urgences, précisant que le ministère des Finances et l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) seront associés aux travaux relatifs aux investissements et aux partenariats public-privé (PPP).

​Lancé en 2025, le New Deal technologique constitue la feuille de route numérique de l’État à l’horizon 2034. Avec ce partenariat triennal, l’enjeu consiste désormais à traduire ces engagements financiers et techniques en résultats tangibles pour les citoyens, les entreprises et l’administration.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Sonatel prévoit d'investir plus de 600 milliards de FCFA dans ses réseaux d'ici à 2030. - L'État du Sénégal et Sonatel ciblent 16 projets prioritaires sur les 63 du New Deal technologique, dans le cadre d'un accord triennal non exclusif. - Selon Brelotte Ba, 98 % de la population est couverte par la 4G mais seule la moitié l'utilise effectivement.