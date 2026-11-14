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Polémique autour des images de la RTS : Ce que Pape Alé Niang avait expliqué il y a quelques mois

Auteur: Seneweb-News

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Polémique autour des images de la RTS : Ce que Pape Alé Niang avait expliqué il y a quelques mois

Polémique autour des images de la RTS : Ce que Pape Alé Niang avait expliqué il y a quelques mois

Les Sénégalais n’ont pas du tout été satisfaits de la retransmission du match Sénégal-Soudan, disputé jeudi dernier au stade Léopold Sédar Senghor. En effet, les images proposées par la chaîne publique ont suscité de nombreuses critiques de la part des téléspectateurs, qui ont notamment dénoncé leur piètre qualité.

Cette question avait déjà été abordée par le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Lors d’un entretien accordé à des agents de la chaîne, en février dernier, il avait évoqué des problèmes matériels, déclarant  que la RTS n’a pas acquis de nouveaux équipements depuis le sommet de la francophonie. «Les cars de retransmission datent de 2014, de même que la régie», avait-il précisé.

Ci-dessous, la réponse qu'il avait fournie :

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Commentaires (12)

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    Kouray ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Vraiment, Seneweb, ne cherchez surtout pas à trouver des alibis au DG de Kouray ! 😂 Non, non et non
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    Sénégalais il y a 1 jour
    Je te rappelle que C'est un DGBde Pastef.

    Vous êtes tous nuls
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    Loosers de Managers il y a 1 jour
    L'héritage catastrophique de Racine Talla durant 12 DG et le manque d'ambition de Pape Allé. Quant aux Syndicalistes cartons déjà Jaunes, ils veulent des salaires des salaires de la BCEAO.
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    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Est-ce cette même RTS qui nous diffusé les images du joj pendant 2 semaines ? Ou bien le matériel etait loué pour la circonstance ?
    Dans tous les cas, Pape Ale Niang est nommé DG de la RTS depuis presque 3 ans. Tu es sur ce poste pour régler les problèmes de la boîte. Si on te donne pas les moyens, la dignité voudrait que tu jettes l'éponge.
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    à Jean il y a 1 jour
    Merci de votre réponse. Lolou Moy wakh dji. Si on veut coûte que coûte récompenser un incompétent, on a que ce genre de résultats.
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    Mediocre il y a 1 jour
    Les images de la RTS durant ce match étaient une vraie honte pour le Sénégal et j’espère juste qu’aucune autre television au monde n’a repris cette retransmission honteuse. Des dirigeants et pseudo-managers qui passent tout leur temps a gueuler et a perdre du temps dans des debats politiques stériles mais aucune réalisation concrète, aucun progrès, aucune performance. Je fais un pari: même le Soudan et le Sud Soudan, deux pays en guerres perpétuelles et sans infrastructures, nous proposeront de bien meilleures images que celles de la RTS durant le match retour. Et on nous servira de piètres excuses comme d’habitude pour se dédouaner et blâmer les circonstances plutôt que l’incompétence et le manque de vision. On a pas d’argent pour acheter des cars de retransmission depuis 2014 mais allez voir combien de véhicules personnels 4x4 flambants neufs et de mobiliers de bureaux confortables les différents dirigeants de la RTS se sont tapés et se tapent toujours depuis lors. Aucun sens des priorités ou du service public. Tchipiri!
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    @Mediocre il y a 1 jour
    Heureusement que j ai eu la chance de voir le match sur la chaine DAZN. Quant aux JoJ je regarde de belles images sur la chaine Olympique ou sur Youtube.
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    Karim-USA il y a 1 jour
    Dans ce pays, c’est l'incompétence, corruptions, trahisons, jaam ! Mane dama waaru sakh ! Après ce match beaucoup de Sénégalais ont regretté que Pape Alé soit sénégalais à cause des images horribles et beaucoup ont souhaité que Déthié FALL soit Sierra Léonais ou Congolais à cause de l'état de la pelouse. C’est bien d'avoir des footballeur compétents mais quand on a un ministre et un DG incompétent, on a juste envie qu’ils changent de nationalité et quittent le pays. Acheter des bons caméras ils ne savent pas, construire une pelouse de football ils ne savent pas. Finalement qu'est-ce qu'ils savent faire ces gens là à part trahir et encaisser des salaires ???
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    Bathie il y a 1 jour
    Mais qu est ce que ce Mr fait encore à la RTS? QU attend Diomaye pour le virer?
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    Duma tubaab bu dëkk Farãs il y a 1 jour
    Pape Alé Niang vient de déclarer en direct sur la RTS ce soir qu'il était fantastique que le Sénégal ait remporté plus de médailles que la France. Quelle remarque pitoyable et totalement déplacée ! Plus de 200 pays ont participé à ces compétitions, et voilà qu'il se permet, en tant que directeur de la RTS, d'afficher son complexe d'infériorité. Ce comportement n'est absolument pas professionnel et, surtout, il est franchement infantile. On tient ce genre de propos chez soi, confortablement installé dans son canapé, pas à la télévision nationale. Grow up man!
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    Manela il y a 1 jour
    Pourtant j'ai noté une nette amélioration des images de la RTS pendant les JOJ
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    Mediocre il y a 1 jour
    La RTS n'a rien a voir avec les excellentes images des JOJ. Toute cette plateforme technique, et le personnel qualifié avec, était directement géré par le CIO et le COJOJ avec leurs propres moyens, permettant a la RTS et d'autres televisions a travers le monde de reprendre les images en y ajoutant leurs propres commentaires. Dieu merci, Alhamdoulilah, la RTS n'était pas le cheveu dans la soupe qui aurait définitivement gâché cette tres belle fete que furent les JOJ!

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