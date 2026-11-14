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Auteur: Seneweb-News

Polémique autour des images de la RTS : Ce que Pape Alé Niang avait expliqué il y a quelques mois

Les Sénégalais n’ont pas du tout été satisfaits de la retransmission du match Sénégal-Soudan, disputé jeudi dernier au stade Léopold Sédar Senghor. En effet, les images proposées par la chaîne publique ont suscité de nombreuses critiques de la part des téléspectateurs, qui ont notamment dénoncé leur piètre qualité.

Cette question avait déjà été abordée par le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Lors d’un entretien accordé à des agents de la chaîne, en février dernier, il avait évoqué des problèmes matériels, déclarant que la RTS n’a pas acquis de nouveaux équipements depuis le sommet de la francophonie. «Les cars de retransmission datent de 2014, de même que la régie», avait-il précisé.

Ci-dessous, la réponse qu'il avait fournie :