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Auteur: Léna THIOUNE

Propagation de la diphtérie : Pr Abdoulaye Ndiaye appelle à la vaccination des enfants

La vaccination ne protège pas seulement l’enfant qui reçoit le vaccin, elle constitue aussi un rempart pour l’ensemble de la communauté. Selon le professeur Abdoulaye Ndiaye, président de l’institut de recherche sur l’économie publique, l’atteinte d’une couverture vaccinale de 95 % apparaît indispensable, face au retour de maladies comme la diphtérie et aux risques de propagation de la rougeole. Il lance en ce sens un appel à la responsabilité collective et invite les parents à vérifier les carnets de vaccination de leurs enfants et à compléter les doses manquantes.