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Auteur: Adama SY - Omar PÉNE

Protection de l’enfance : SOS Villages d’Enfants célèbre son cinquantenaire et un bilan de plus de 104 000 jeunes accompagnés

Implantée au Sénégal depuis 1976, l'organisation SOS Villages d’Enfants a célébré son cinquantenaire ce vendredi 27 novembre 2026 à Dakar lors d'un gala de charité placé sous le signe de la solidarité. Marquée par les prestations de Youssou Ndour et de Viviane Chidid, ainsi que par la présence d'autorités étatiques et de partenaires diplomatiques, la soirée a permis de dresser le bilan d'un demi-siècle d'action en faveur de l'enfance vulnérable et de renouveler l'appel à la mobilisation collective.

​Cinquante ans d'engagement, des milliers de vies accompagnées et un combat qui se poursuit. SOS Villages d’Enfants au Sénégal a célébré son cinquantenaire, ce vendredi 27 novembre 2026 à Dakar, à travers un gala de charité placé sous le signe de la solidarité et de la mobilisation collective. Une soirée festive, marquée par les prestations de Youssou Ndour et de Viviane, mais surtout par un engagement renouvelé en faveur des enfants privés de protection parentale ou exposés au risque de la perdre.

​Depuis son implantation au Sénégal en 1976, SOS Villages d’Enfants œuvre pour la protection de l’enfance, le renforcement des familles et l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie. Cinquante ans après, l'organisation entend faire de cet anniversaire bien plus qu'une célébration symbolique : une occasion de mesurer le chemin parcouru et de mobiliser davantage de partenaires autour de l'avenir des enfants les plus vulnérables.

​Dans son allocution, le directeur national de SOS Villages d'Enfants, Papa Daouda Diop, a rappelé que ces cinq décennies racontent « une histoire de solidarité, de confiance, d’engagement et d’espoir ». Il a salué les milliers d’enfants, de jeunes et de familles ayant bénéficié, au fil des années, d’un accompagnement leur permettant de retrouver protection, affection et perspectives d’avenir. Il a également exprimé sa reconnaissance à l’État du Sénégal, aux partenaires techniques et financiers, aux entreprises et aux organisations de la société civile qui ont contribué à cette aventure collective.

​Les chiffres témoignent de l'ampleur de cet engagement. Au cours des dix dernières années, SOS Villages d’Enfants indique avoir accompagné 104 610 enfants et jeunes, soutenu 2 980 familles dans huit départements et assisté 34 153 enfants, jeunes et tuteurs au sein de 56 communautés. À cela s'ajoutent 5 287 enfants pris en charge dans ses cinq villages, 1 898 jeunes accompagnés vers l'autonomie et 686 443 patients accueillis dans ses structures sanitaires.

​Pour la seule année 2025, ses interventions ont couvert notamment Dakar, Kaolack, Ziguinchor, Louga, Tambacounda, Kaffrine et Kolda. Dans le domaine de la protection de remplacement, 653 enfants et jeunes ont été pris en charge. Parallèlement, 2 100 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement socioprofessionnel, dont 128 formés à l'entrepreneuriat et 28 financés pour créer leur entreprise. Le renforcement économique des familles constitue également un axe majeur, avec 181 associations villageoises d'épargne et de crédit regroupant 6 113 membres et ayant mobilisé 334,2 millions de francs CFA d'épargne.

​Marraine d’honneur de la soirée, Fatou Kiné Diakhaté, ministre, directrice de cabinet adjointe du président de la République, a salué le choix d’investir dans l’enfance, qu’elle considère comme « la première richesse d’une nation ». Elle a appelé les entreprises, les partenaires et les bonnes volontés à unir leurs efforts pour garantir aux enfants protection, éducation et perspectives d’avenir, tout en réaffirmant son engagement personnel en faveur de cette cause.

​Amadou Diaw, directeur de cabinet du ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, a, pour sa part, rappelé que la protection de l’enfance ne saurait reposer uniquement sur l’État. Il a salué la complémentarité entre les pouvoirs publics, les organisations de la société civile et les partenaires engagés, soulignant le rôle déterminant de SOS Villages d’Enfants auprès des enfants en situation de vulnérabilité.

​La délégation suédoise, partenaire historique de l’organisation, a également salué le travail accompli, particulièrement dans le développement des programmes à Tambacounda. Son représentant a exprimé sa fierté face aux résultats obtenus et sa volonté de consolider une coopération bâtie au fil des années.

​Au-delà des discours officiels, le gala a été rythmé par les prestations de Youssou Ndour et de Viviane, dans une ambiance festive à la hauteur de l'événement. Des cadeaux et des dons ont également été remis aux enfants, placés au cœur de cette célébration. Pour la présidente du conseil d’administration, dont le message a été lu par sa représentante, ce cinquantenaire a aussi été l'occasion de remercier les partenaires publics et privés qui ont soutenu l'organisation tout au long de cette année commémorative.

​Cinquante ans après ses premiers pas au Sénégal, SOS Villages d’Enfants entend poursuivre son combat avec une ambition intacte : faire en sorte qu’aucun enfant ne soit privé de protection, d’affection et de perspectives d’avenir.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - SOS Villages d’Enfants, implantée au Sénégal depuis 1976, a célébré son cinquantenaire le vendredi 27 novembre 2026 à Dakar lors d’un gala de charité. - Selon l’organisation, 104 610 enfants et jeunes ont été accompagnés au cours des dix dernières années, avec 2 980 familles soutenues dans huit départements. - Pour la seule année 2025, 653 enfants et jeunes ont été pris en charge en protection de remplacement et 2 100 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement socioprofessionnel.