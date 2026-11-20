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Auteur: Adama SY

Recouvrement des créances publiques : La SNR mise sur la justice et la digitalisation pour lever les blocages

Confrontée à l'ancienneté des dossiers, aux difficultés de localisation des débiteurs et aux lenteurs procédurales, la Société nationale de recouvrement (SNR) amorce un virage stratégique. Lors d'un séminaire réunissant la famille judiciaire, son directeur général, Papa Ibrahima Senghor, a plaidé pour une synergie institutionnelle accrue et le recours à la digitalisation afin d'optimiser la récupération des fonds publics tout en préservant les droits des personnes concernées.

Trente-cinq ans après sa création, la Société nationale de recouvrement (SNR) entend donner un nouvel élan à ses missions. Face aux difficultés rencontrées sur le terrain, notamment la localisation des débiteurs et le manque de fluidité dans les relations avec les services judiciaires, la structure mise sur une collaboration renforcée avec les acteurs de la justice pour améliorer ses performances.

​C'est tout l'enjeu du séminaire organisé avec la famille judiciaire, sous la supervision du ministère de tutelle. Pour le directeur général de la SNR, Papa Ibrahima Senghor, cette rencontre s'inscrit dans une démarche d'évaluation et de recherche de solutions aux contraintes qui ralentissent le recouvrement.

​« La SNR a été créée par la loi de 1991 et, aujourd'hui, elle a 35 ans. Plusieurs de ces débiteurs, malheureusement, ne sont plus de ce monde. Donc, cela pose un problème de localisation », explique-t-il. À cette difficulté s'ajoutent les lenteurs dans les rapports avec les services judiciaires, qui compliquent le traitement des dossiers.

​Pour y remédier, la SNR entend faire de la digitalisation et de la concertation avec les acteurs judiciaires des leviers de modernisation. L'ambition est de faciliter les échanges, d'améliorer le suivi des dossiers et de réduire les délais de recouvrement. Une démarche qui traduit la volonté de la direction générale de rendre l'action de l'institution plus performante et mieux adaptée aux réalités du terrain.

​Cette recherche d'efficacité doit toutefois s'accompagner de garanties pour les personnes concernées. « Nous voulons avoir un recouvrement efficace, un recouvrement rapide, tout en respectant les droits des débiteurs », précise Papa Ibrahima Senghor.

​Le directeur général rappelle également que la vocation de la SNR dépasse la simple récupération des créances. « Au-delà du recouvrement, nous avons une mission de service public, une mission que nous devons exercer dans un cadre purement social », souligne-t-il.

​À travers ce rapprochement avec la famille judiciaire, la SNR affiche ainsi son ambition de moderniser ses méthodes de travail, de fluidifier les procédures et d'accroître l'impact de ses interventions. Le défi sera désormais de concrétiser ces orientations pour faire du recouvrement un processus plus rapide et respectueux des droits de chacun.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La SNR fait face à l'ancienneté des dossiers, aux difficultés de localisation des débiteurs et aux lenteurs procédurales. - Son directeur général, Papa Ibrahima Senghor, plaide pour une synergie institutionnelle accrue et le recours à la digitalisation. - La SNR veut un recouvrement efficace et rapide tout en respectant les droits des débiteurs.