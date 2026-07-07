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Religion : Tout ce qu'il faut savoir sur la paroisse des Martyrs de l'Ouganda de Dakar

Auteur: Alioune Badara MANE

il y a 21 heures 2577 Lectures 2 Commentaires | English
Religion : Tout ce qu'il faut savoir sur la paroisse des Martyrs de l'Ouganda de Dakar

Religion : Tout ce qu'il faut savoir sur la paroisse des Martyrs de l'Ouganda de Dakar

Église catholique basée à Dakar et dont le but est d’évangéliser au-delà de ses quatre murs pour annoncer Jésus-Christ au monde , la paroisse des Martyrs de l'Ouganda est l'une des plus grandes organisations catholiques parmi les plus structurées et représentées sur l'étendue du territoire national.

Les 11 et juillet 2026   les Martyrs de l'Ouganda  célèbrent la 49e édition de la traditionnelle kermesse. Cet événement a pour objectif de mettre en avant la culture à travers la musique et la convivialité. Un mégaconcert est prévu avec des chanteurs comme Dip Doundou Guiss, Bass Thioug, VJ entre autres. Les recettes de ce spectacle seront reversées pour la construction de la salle Jean-Paul 2. 

Dans cet entretien , Serge Silva est revenu sur l'importance de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda et sur son implication dans l'espace culturel sénégalais. 

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La paroisse des Martyrs de l'Ouganda de Dakar est une grande organisation catholique visant à évangéliser au-delà de ses murs. - Elle célèbre la 49e édition de sa kermesse les 11 et 12 juillet 2026, avec un mégaconcert incluant Dip Doundou Guiss, Bass Thioug et VJ. - Les recettes du concert seront reversées pour la construction de la salle Jean-Paul 2.
Auteur: Alioune Badara MANE
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (2)

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    Bravo il y a 20 heures
    Très belle paroisse; félicitations à tous ceux qui contribuent à faire vivre cette honorable Institution

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