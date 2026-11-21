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Auteur: Seneweb-News

Retransmission polémique de Sénégal-Soudan : Pape Alé Niang s'explique devant le premier ministre

Les critiques suscitées par la retransmission du match Sénégal-Soudan se sont invitées à la réunion d’évaluation des JOJ Dakar 2026, hier vendredi à la primature. Le directeur général de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang, est revenu sur cet épisode pour expliquer les conditions dans lesquelles la télévision publique a assuré la couverture de la rencontre.

Il a notamment évoqué la mobilisation de ses équipes, qui étaient encore fortement engagées dans la couverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). «Monsieur le Premier Ministre, je pense que vous avez évoqué un peu l'histoire du match Sénégal-Soudan. Nous l'avons fait dans des conditions très difficiles. Parce que nous n'étions même pas au terme des JOJ. Le match se déroulait le jeudi. Nous avons au moins mobilisé plus de 80 agents qui étaient concentrés sur les JOJ », a-t-il expliqué.

Selon lui, même si la RTS a travaillé avec Olympic Broadcasting Services (OBS), le bras opérationnel du Comité international olympique (CIO) pour la production audiovisuelle des Jeux, l’essentiel du travail a été assuré par les équipes sénégalaises, sous la supervision d’OBS.

Pape Alé Niang a également insisté sur le travail préparatoire mené pendant deux ans avec le CIO et OBS. Une collaboration qui, à ses yeux, a permis d’atteindre des résultats salués par les partenaires. Il affirme que la RTS a notamment reçu des lettres de félicitations de la présidente du CIO et du responsable d’OBS, qui aurait exprimé sa volonté de poursuivre la collaboration avec la chaîne publique sur d’autres événements organisés dans différents pays.

Le directeur général estime aussi que cette expérience a permis de renforcer les compétences des agents de la télévision publique, mobilisés sur les différents sites et dans plusieurs disciplines.

Sur la question de l’héritage matériel, Pape Alé Niang reconnaît que les moyens financiers n’ont pas encore été totalement mobilisés. Il assure toutefois que l’acquisition du matériel est prévue « sous peu ». Il rappelle, à ce propos, que les moyens techniques actuellement utilisés par la RTS pour ses unités mobiles de production vidéo remontent aux Jeux de la Francophonie.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Pape Alé Niang a expliqué que la retransmission de Sénégal-Soudan s'est faite dans des conditions difficiles, alors que les JOJ n'étaient pas terminés et que plus de 80 agents y étaient mobilisés. - Il affirme que la RTS a reçu des lettres de félicitations de la présidente du CIO et du responsable d'OBS, ce dernier souhaitant poursuivre la collaboration. - Il reconnaît que les moyens financiers pour l'héritage matériel ne sont pas encore totalement mobilisés, tout en assurant que l'acquisition du matériel est prévue « sous peu ».