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Révélation fracassante de Gomis sur la tanière des lions: "hôtel Maroc bi amone na ay djigeen..."

Auteur: YouTube

il y a 1 jour 6930 Lectures 23 Commentaires | English
Révélation fracassante de Gomis sur la tanière des lions: "hôtel Maroc bi amone na ay djigeen..."

Révélation fracassante de Gomis sur la tanière des lions: "hôtel Maroc bi amone na ay djigeen..."

Auteur: YouTube
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (23)

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    Ousm ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Pétition pour la démission de la FSF
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    Pape Séne il y a 1 jour
    Virez nous toute cette fédération de pacotille et le coach avec...le plus vite serait le mieux. Ils nous ont foutu la honte à la face du monde
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    😭 il y a 1 jour
    Graves revelations, mais je me demande tout de même ce que tu faisais toi même à l’hôtel des lions à chaque fois!
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    Zeum il y a 1 jour
    Il faut oublier cette défaite et rebâtir l'équipe que d'être la à spéculer.. alors que les autres avancent. Dans chaque tanière il peut y avoir des problèmes,, c'est ainsi va la vie. On a rien entendu lorsque la coupe d Afrique a été remporté, acceptons cette défaite.
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    Mdr il y a 1 jour
    Khana djiguene dou niit ?
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    Tiey Journaliste il y a 1 jour
    Lima guiss Londres, Lima guiss Londres,.. au lieu de le relancer tu lui demande Tanger.... Mais lathko Londres ba paraît

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