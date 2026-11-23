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Auteur: Léna THIOUNE

Salon des Métiers et des Associations : Auchan mise sur l’employabilité des jeunes

Face aux défis de l’insertion professionnelle des jeunes au Sénégal, Auchan entend jouer sa partition. À travers la deuxième édition de son Salon des métiers et des associations, tenue du 18 au 20 novembre 2026 à Auchan Hyper Mermoz, l’enseigne de grande distribution met en avant les possibilités de recrutement, de formation et d’entrepreneuriat. L’initiative, qui a accueilli « près de 3 000 demandeurs d’emploi en deux jours », vise également à rapprocher les jeunes des entreprises, des producteurs locaux et des acteurs associatifs, tout en encourageant leur engagement citoyen.