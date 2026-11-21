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Auteur: Adama SY - Tobi NIANE

Sécurité à Dakar : 331 personnes interpellées lors d’une vaste opération policière

Il est un peu plus de 21 heures lorsque les véhicules de police quittent le camp Abdou-Diassé. Dans la nuit dakaroise, les gyrophares s’allument, les équipes se déploient et les contrôles commencent. De Soumbédioune à la Médina, en passant par plusieurs secteurs de la capitale, une vaste opération de sécurisation mobilise 328 policiers et 51 véhicules. Au petit matin, les chiffres tombent : 331 personnes interpellées, 421 pièces diverses saisies et 28 engins immobilisés ou mis en fourrière. Une nuit d’intervention qui donne la mesure de l’offensive engagée par les forces de l’ordre.

La nuit ne fait que commencer. Au Groupe opérationnel de Dakar (GOD), installé au camp Abdou-Diassé, les dernières consignes et le briefing précèdent le départ des unités. Sous la supervision du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, commissaire central de Dakar, les policiers s’apprêtent à investir plusieurs quartiers de la capitale. L’objectif est clair : renforcer la sécurité des populations, lutter contre les différentes formes de délinquance et reprendre le contrôle de certains espaces publics.

Première étape de cette opération coup de poing : la plage de Soumbédioune. Sur place, les policiers procèdent à une vaste opération de vérification. Les personnes présentes sont contrôlées, les identités examinées et les situations jugées suspectes passées au crible. Des individus en état d’ivresse, d’autres soupçonnés de consommation ou de détention de stupéfiants, ainsi que des personnes dépourvues de pièces d’identité sont interpellés.

Après Soumbédioune, cap sur la Médina. Les équipes poursuivent leur progression et multiplient les vérifications, notamment auprès de personnes sans domicile fixe et d’étrangers dépourvus de documents d’identité ou en situation irrégulière. D’un secteur à l’autre, le dispositif se déploie dans le cadre d’une opération menée à l’échelle du ressort du Commissariat central de Dakar.

Au total, 328 policiers et 51 véhicules ont été mobilisés. Le bilan officiel fait état de 331 personnes interpellées. Dans le détail, 209 personnes ont été arrêtées pour vérification d’identité, 46 pour ivresse publique et manifeste, 30 pour émigration irrégulière et 12 pour détention et usage collectif de produit cellulosique. Six autres ont été interpellées pour détention de chanvre indien, deux pour détention et usage collectif de kush et une pour détention d’un jet de haschich.

À ces motifs s’ajoutent des faits présumés de vol, de vol avec violences, de vol avec effraction commis la nuit, de prostitution clandestine, de mise en circulation de billets contrefaits et d’outrage à agent. Les opérations ont également permis la saisie de 421 pièces diverses et l’immobilisation ou la mise en fourrière de 28 engins, dont 17 motos et 11 véhicules. Les policiers ont enfin mis la main sur 140 000 FCFA en billets contrefaits.

Face à la presse, le commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng replace cette opération dans une dynamique plus large. Pour lui, il s’agit de maintenir le niveau de vigilance après la sécurisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), dont l’organisation a fortement mobilisé les forces de police. « Nous venons de sortir d’un grand événement, les Jeux olympiques de la jeunesse, où la police a montré au monde entier son savoir-faire avec une sécurisation vraiment sans faille », rappelle-t-il.

Cette nouvelle mobilisation doit ainsi montrer aux Dakarois que leur sécurité demeure au cœur des priorités des forces de l’ordre. Et le dispositif dépasse les limites de la capitale. Selon le commissaire central, les services de police sont mobilisés sur l’ensemble du territoire de compétence concerné, de Dakar à Rufisque, en passant par Pikine et Guédiawaye.

Mais derrière les contrôles d’identité et les interpellations, une autre cible retient particulièrement l’attention des policiers : le trafic de stupéfiants. Le commissaire central évoque notamment le kush, dont la circulation dans certains quartiers populaires constitue, selon lui, un sujet de préoccupation majeur. « C’est une drogue qui nous vient de l’étranger et qui fait des ravages », alerte-t-il. Il reconnaît toutefois que la lutte reste difficile, malgré les saisies effectuées quotidiennement par les commissariats.

Autre front de cette offensive : l’occupation de l’espace public. Les ponts progressivement transformés en dortoirs, les espaces investis de manière anarchique et les lieux susceptibles de servir de points de repli à des personnes impliquées dans des activités illicites constituent autant de préoccupations pour les autorités policières. L’enjeu est de prévenir l’installation durable de foyers d'insécurité et de maintenir une présence dissuasive sur le terrain.

Pour Mamadou Tendeng, la réponse passe par une présence constante des forces de l’ordre. « Si nous leur cédons le terrain, ils l’occupent. Si nous, nous l’occupons, ils nous le cèdent. C’est aussi simple que ça », affirme-t-il. Une stratégie qui suppose, selon lui, des interventions régulières et un suivi sur le terrain, plutôt que des opérations ponctuelles sans lendemain.

Le message de Mamadou Tendeng est sans ambiguïté : « Nous ne sommes pas prêts à baisser les bras. Nous serons là, ils nous rencontreront tout le temps sur leur chemin », prévient-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une vaste opération de sécurisation à Dakar a mobilisé 328 policiers et 51 véhicules, sous la supervision du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng. - Le bilan officiel fait état de 331 personnes interpellées, 421 pièces diverses saisies et 28 engins immobilisés ou mis en fourrière. - Les interpellations incluent 209 personnes pour vérification d'identité, 46 pour ivresse publique et manifeste, 30 pour émigration irrégulière et 12 pour détention et usage collectif de produit cellulosique.