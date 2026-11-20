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Auteur: Cheikhou AIDARA & Oumar PENE (Images)

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2026 : Wave et la DER-FJ priment trois projets innovants portés par de jeunes étudiantes

Wave Sénégal et la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER-FJ) ont clôturé, ce vendredi 20 novembre, la Semaine mondiale de l’Entrepreneuriat 2026 par deux activités phares : le Pitching du hackathon « Femmes & STEM » et le panel sur le thème « Politiques publiques de l’entrepreneuriat : bilan vision et alliances ».

Un panel institutionnel pour montrer comment les dispositifs publics se complètent pour mieux servir les entrepreneurs ?

Ce panel institutionnel de haut niveau a réuni les premiers responsables des structures publiques d’appui à l’entrepreneuriat. Il vise à montrer comment leurs dispositifs se complètent pour mieux servir les entrepreneurs, et impacter l’économie du Sénégal. Il a été animé par : Mamadou Ndiaye, directeur de l’Accompagnement non financier et de l’Animation de l’écosystème à la DER-FJ, Cheikh Ahmadou Abdoul Guèye, directeur de l’Emploi au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, le représentant de l’ADEPME, et le représentant du Bureau de mise à niveau (BMN). Le directeur des Relations publiques de Wave Sénégal, El Hadji Serigne Falilou Mbacké Cissé, a assuré la modération.

« Identifier les synergies à consolider et les leviers à activer pour faire de l’entrepreneuriat un pilier durable de la transformation économique et sociale du Sénégal »

Le directeur des Relations publiques de Wave Sénégal et modérateur du panel, pour sa part, est revenu sur le choix de la thématique. Pour El Hadji Serigne Falilou Mbacké Cissé, cette thématique revêt un caractère commun aux attributions qui leurs sont conférées pour matérialiser la vision des plus hautes autorités. Il s’agit ici, d’identifier les synergies à consolider et les leviers à activer pour faire de l’entrepreneuriat un pilier durable de la transformation économique et sociale du pays.

Pour finir, le représentant de Wave Sénégal a tenu à rappeler que la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2026 est co-organisée par la DER-FJ et Wave dans le cadre de leur accord de convention qui vise : « la mise en place d’un programme d’accélération et de mise en visibilité des startups sénégalaises innovantes à fort potentiel.

A ce titre, El Hadji Serigne Falilou Mbacké Cissé a renseigné que plusieurs initiatives ont déjà été conduites sous cette bannière avec, notamment la brillante participation du Sénégal au Vivatech 2026 qui a une exposition d’une quinzaine d’entrepreneurs dans l’une des plus grandes tribunes d’innovation à travers le monde.

« Le rôle de la DER-FJ est d’être le catalyseur entre le financement public et le financement privé »

Dans son intervention, Mamadou Ndiaye est revenu sur la vision de la DER-FJ qui, selon lui, est de « faire de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes un levier clé de croissance et de prospérité durable au Sénégal ». Pour y parvenir, il a indiqué que la DER-FJ ne finance pas des projets isolés. Elle accompagne un parcours, du premier crédit de subsistance jusqu’à l’entreprise formalisée, compétitive et créatrice d’emplois.

Par rapport à l’accès au financement, Mr. Ndiaye a renseigné que le rôle de la DER-FJ est d’être « le catalyseur entre le financement public et le financement privé ».

Trois projets innovants primés

Le Pitching du hackathon « Femmes & STEM », quant à lui, a réuni 12 jeunes étudiantes et entrepreneures qui ont été sélectionnés pour présenter leur projet à la cérémonie de clôture de cette 14ème Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2026. Sur place, le jury, après avoir écouté et noté la présentation de chacune d’elles, a retenu trois (03) projets majeurs. Il s’agit du projet « Lingu » développé par Seynabou Thiam et qui a obtenu le 1er Prix ; du projet « Yoon Bi » présenté par Aïssatou Dieng (2e Prix), et enfin, du projet « Jokko Terroir » présenté par Sanata Sané, et qui a obtenu le 3e Prix.

A rappeler que cette 14ème édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat se tient du 16 au 22 novembre 2026, sous le thème « Les entrepreneurs s'épanouissent ici ». Elle a été organisée en collaboration avec différents partenaires tels que : Jokkolabs, DER-FJ, Wave Sénégal, Force N, Deloitte, ESP, UN-CHK, WIC, Orange digital center, entre autres. Depuis son lancement officiel à Thiès, Wave Sénégal et la DER/FJ déroulent des activités articulées autour de cette thématique au profit des acteurs de l’écosystème entrepreneurial sénégalais.

À travers cette initiative internationale, la DER/FJ et ses partenaires entendent inspirer les porteurs de projets, stimuler leur potentiel entrepreneurial et renforcer les conditions de réussite de leurs initiatives.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Wave Sénégal et la DER-FJ ont clôturé la Semaine mondiale de l'Entrepreneuriat 2026 le vendredi 20 novembre par le Pitching du hackathon « Femmes & STEM » et un panel sur les politiques publiques de l'entrepreneuriat. - Le jury du Pitching a primé trois projets : « Lingu » de Seynabou Thiam (1er Prix), « Yoon Bi » d'Aïssatou Dieng (2e Prix) et « Jokko Terroir » de Sanata Sané (3e Prix). - Selon Mamadou Ndiaye de la DER-FJ, le rôle de la structure est d'être « le catalyseur entre le financement public et le financement privé ».