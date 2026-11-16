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Auteur: Léna THIOUNE

Subventions énergétiques : pourquoi le rejet de la LFR menace le dispositif de soutien aux consommateurs

Le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 fragilise le financement du dispositif de soutien au secteur de l’énergie. Le texte prévoyait une enveloppe supplémentaire de 540,3 milliards de francs CFA pour porter les subventions énergétiques de 250 à 790,3 milliards. Ainsi, l’invité de l’émission Seneweb Eco ce dimanche 15 novembre 2026, l’économiste Hamadounn Ben Aya a attiré l’attention sur une possible augmentation des prix de l’énergie suite au blocage de ce texte. « Ce qui peut faire exploser les prix, c’est carrément le rejet de cette LFR », estime-t-il, expliquant que les ressources supplémentaires prévues dans le texte ne sont désormais plus disponibles dans le cadre budgétaire proposé. Pour lui, cette situation pose la question du financement des charges supportées par les acteurs du secteur énergétique.

Par ailleurs, le spécialiste en économie internationale évoque un risque de répercussion en chaîne. En effet, en l’absence de ressources suffisantes pour honorer les engagements de l’État, la Senelec risque d’être confrontée à des difficultés de règlement de ses charges, notamment celles liées à l’approvisionnement en combustibles et à la production d’électricité. Les fournisseurs de la société seraient ensuite concernés par ces retards de paiement. « Celui qui va pâtir, c’est Senelec parce que l’État n’aura pas de quoi payer. C’est une chaîne qui tourne », explique Hamadounn Ben Aya.

Cette alerte rejoint les réserves exprimées par le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan dans ses réponses aux députés. Le gouvernement avait notamment indiqué que les crédits initiaux de 250 milliards de francs CFA du Fonds spécial de soutien au secteur de l’énergie avaient été intégralement consommés. Il faisait également état de près de 320 milliards de francs CFA dus au titre des pertes commerciales et des achats de combustibles de Senelec, hors dossiers encore en instruction.

Le ministère avait alors averti que le non-paiement des subventions pouvait compromettre la continuité de l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers et en combustibles destinés à la production d’électricité.

Une éventuelle répercussion sur les consommateurs

En outre, les ménages pourraient subir les conséquences d’un défaut de financement du dispositif. En effet, si les ressources prévues ne sont pas mobilisées et qu’aucune solution de remplacement n’est trouvée, la pression pourrait se reporter sur les tarifs de l’électricité ou les prix des hydrocarbures. « Si cette subvention saute, forcément il y aura une répercussion au niveau des prix des hydrocarbures », avertit-il. Il ajoute que les difficultés pourraient progressivement toucher l’ensemble de la chaîne énergétique, jusqu’aux consommateurs.

Le ciblage des aides comme piste de réponse

Pour limiter les effets de cette situation sur le pouvoir d’achat, Hamadounn Ben Aya préconise de privilégier des subventions ciblées plutôt qu'un soutien généralisé. Il cite le Registre national unique (RNU), qui doit permettre d'identifier les ménages ayant besoin d'un accompagnement sur les dépenses essentielles, notamment l'énergie.

Il propose également de renforcer les transferts directs aux familles vulnérables, à travers les bourses familiales, tout en poursuivant les investissements de long terme dans la production nationale d'énergie. Il évoque notamment les projets « Gas to Power », qui doivent contribuer à produire de l'électricité à partir du gaz. « Pour moi, c'est un combo qu'il faut faire avec trois solutions », explique-t-il, en faisant référence au ciblage des subventions, au soutien du pouvoir d'achat et au développement de capacités nationales de production énergétique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le rejet de la LFR 2026 prive le dispositif de soutien à l'énergie d'une enveloppe supplémentaire de 540,3 milliards de francs CFA, qui devait porter les subventions de 250 à 790,3 milliards. - Selon l'économiste Hamadounn Ben Aya, ce rejet pourrait faire exploser les prix de l'énergie et entraîner des difficultés de paiement pour la Senelec, avec un risque de répercussion sur les tarifs de l'électricité et des hydrocarbures. - Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan avait indiqué que les crédits initiaux de 250 milliards du Fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie étaient intégralement consommés et que près de 320 milliards étaient dus au titre des pertes commerciales et des achats de combustibles de la Senelec.