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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR et Abdoulaye SÈYE

Téra meeting de Pastef à Thiès : Ndawou Kiiraay appelle au boycott

À quelques jours du téra meeting annoncé par Pastef à Thiès, des voix opposées à cette mobilisation se font entendre. Behanzin Ayadji, coordonnateur régional du mouvement les Diomayistes et responsable départemental de Ndawou Kiiraay à Thiès, appelle les populations, particulièrement les jeunes, à boycotter cette manifestation politique.

Lors d'un point de presse, Behanzin Ayadji a vivement critiqué le bras de fer autour de la loi de finances rectificative (LFR), accusant les députés de Pastef d'avoir bloqué son adoption à l'Assemblée nationale pour des considérations politiciennes.

Selon lui, le rejet du texte a contraint le président Bassirou Diomaye Faye à recourir à un décret pour sa mise en vigueur. Il estime que cette situation traduit une volonté de paralyser le fonctionnement de l'État au détriment de l'intérêt général.

« C'est une affaire qui concerne tous les Sénégalais. On ne doit pas bloquer le pays pour des raisons purement politiques. Le peuple sénégalais est au-dessus de tout, il est au-dessus de la majorité parlementaire », a-t-il martelé.

Le responsable politique s'en est également pris à Ousmane Sonko, qu'il tient pour responsable de la situation économique du pays. Il lui reproche notamment ses deux années à la primature sans, selon lui, d'actions concrètes en faveur de la région de Thiès.

« L'heure n'est pas aux meetings »

Behanzin Ayadji conteste surtout la tenue du téra meeting dans un contexte économique et social qu'il juge préoccupant. Se référant aux déclarations d'Ousmane Sonko sur la crise que traverse le Sénégal, il estime qu'une telle mobilisation politique n'est pas opportune.

« On ne doit pas se permettre d'organiser un téra meeting dans un pays en crise, au moment où les jeunes meurent en mer et quittent le pays pour l'Europe », a-t-il déclaré.

Il appelle ainsi les Thiessois à ne pas prendre part à cette manifestation et invite les parents à retenir leurs enfants. « Nous n'accepterons pas qu'on utilise Thiès comme un champ de bataille politique. L'heure n'est pas aux meetings », a-t-il insisté.

Pour Ndawou Kiiraay, les priorités de la région restent l'emploi des jeunes, la transformation économique et le développement. Le mouvement estime que Thiès a besoin de solutions concrètes plutôt que de manifestations politiques à répétition.

Un appel aux responsables de Kiiraay

Le coordonnateur régional des Diomayistes a également interpellé les responsables politiques de Kiiraay qui organisent des meetings. Il les exhorte à privilégier les actions de terrain et à accompagner le président Bassirou Diomaye Faye dans sa politique de développement.

Selon Behanzin Ayadji, ces rassemblements politiques du parti présidentiel ne sont pas initiés par le chef de l'État qui, selon lui, est plus préoccupé par le déploiement de son programme de développement, notamment dans le nord du pays.

Le mouvement Ndawou Kiiraay de Thiès réaffirme son opposition à la mobilisation de Pastef et plaide pour un recentrage de l'action politique sur les urgences économiques et sociales des populations thiessoises.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Behanzin Ayadji, coordonnateur régional des Diomayistes et responsable départemental de Ndawou Kiiraay à Thiès, appelle au boycott du téra meeting de Pastef. - Il critique les députés de Pastef pour avoir bloqué l'adoption de la loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. - Il estime que l'heure n'est pas aux meetings dans un pays en crise et appelle les Thiessois à ne pas y participer.