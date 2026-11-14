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Auteur: Cheikhou AIDARA & Abdoulaye SECK (Images)

Territorialisation des JOJ Dakar 2026 : L'ADM tire un bilan satisfaisant de sa fête olympique

Après le Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, l’Agence de développement municipal (ADM) a procédé, ce samedi 14 novembre, à la clôture de son initiative : « Les JOJ territorialisés », lancée depuis le début de cet événement sportif mondial, dans la banlieue dakaroise au profit des jeunes sportifs amateurs. La cérémonie officielle, qui s’est tenue au Quartier général des JOJ territorialisés, sis dans la commune de Jaxaay-Parcelles (Keur Massar), a été présidée par le Directeur général de l’ADM, Dr Mamouth Diop, en présence du maire de Jaxaay-Parcelles, Abdoul Aziz Diané.

600 athlètes ont concouru dans diverses disciplines

A l’instar des sites officiels, la banlieue dakaroise a également vibré au rythme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, grâce à l’Agence de développement municipal (ADM) à travers l’initiative « Les Jeux olympiques de la jeunesse territorialisés ». Ici, Dr Mamouth Diop et son équipe, avec l’appui du COJOJ, a mobilisé des centaines de jeunes issus des douze communes du Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP 2), pour concourir autour d’une dizaine de disciplines. Elle a profité pleinement de ces Jeux pour valoriser ses réalisations en matière de drainage, d'aménagement urbain et de développement local dans les quatre départements de la région de Dakar qui ont bénéficié de la phase 2 de ce projet.

Il s’agit de 6 terrains de football à gazon synthétique ; 2 terrains multifonctionnels ; des parcours sportifs de proximité ; et des aménagements paysagers attractifs et innovants qui ont été mis à la disposition des populations, notamment les jeunes. Ces infrastructures et équipements sportifs, fruits d’une vision globale, ont été réalisés dans 5 communes cibles : Dalifort-Forail, Médina Gounass, Keur Massar Nord, Keur Massar Sud et Sangalkam, en partenariat avec le COJOJ pour un global de plus de 2 milliards 200 millions de francs CFA.

Aujourd’hui, à l’heure du bilan, la promesse des fleurs a bien tenu, selon le Directeur général de l’ADM. « Pour la première fois de leur histoire, les Jeux olympiques de la jeunesse se sont tenus en terre africaine. Nous avons imprimé nos marques faites d’inclusion, de solidarité et de fraternité. Ces marques ont été portées au cœur des quartiers, au plus proche des communautés, sur les terrains de proximité et aux abords des ouvrages du PROGEP 2. Douze communes, répartis dans les départements de Keur Massar, de Rufisque, de Guédiawaye et de Pikine ont répondu à l'appel de l’ADM. Douze communes ont alors intensément vécu les JOJ », a souligné Dr Mamouth Diop.

Il ajoute : « Ainsi, la territorialisation des JOJ a été une innovation socio-territoriale ayant permis l’obtention des résultats exprimés par plusieurs parties prenantes. En effet, 600 athlètes, filles et garçons, ont concouru dans diverses disciplines, au premier rang desquelles le football masculin et féminin. Toutes les épreuves se sont déroulées sur des infrastructures réalisées par le PROGEP2, désormais pleinement appropriées par les populations à travers la mise en place d’instances de gouvernance efficaces et inclusives. Ici au niveau de notre Quartier général des JOJ territorialisés, pendant douze jours, nous avons accueilli environ 7 200 visiteurs, soit en moyenne 600 visiteurs par jour ».

Au titre du programme « Jeunesse en jeu » porté par le COJOJ, Dr Mamouth Diop a renseigné que l'ADM a mobilisé l'ensemble des communes à chacune des sessions. « Ce sont 1 600 personnes qui ont pris part à la cérémonie d'ouverture et 10 412 jeunes qui ont assisté aux compétitions officielles dénommées ‘’Games Times’’, intégralement prises en charge par l'ADM », a-t-il révélé. Avant de signaler que ce bilan repose essentiellement sur une bonne base infrastructurelle. Pour le Directeur général de l’ADM, ces jeux n'auraient pas eu la même portée sans des infrastructures à la mesure de l'ambition.

« L'héritage ne fait que commencer »

Pour finir, Dr Mamouth Diop est revenu sur la préservation de ces infrastructures et équipements sportifs. « Les JOJ territorialisés de l’ADM se referment aujourd’hui. L'héritage, lui, ne fait que commencer. Il est important dès à présent de mettre l’accent sur la mise en place d’un modèle de gestion permettant aux comités de gestion de bassin d'exploiter ces infrastructures, de mobiliser des ressources pour l'entretien communautaire des ouvrages de drainage et de créer des emplois locaux », a-t-il insisté.

Selon lui, le véritable héritage des JOJ n'est pas une médaille mais « une jeunesse consciente de sa responsabilité envers son territoire ».

Déploiement et animations sur le terrain

Le dispositif de ces « JOJ territorialisés » est mené en collaboration avec le COJOJ, la Banque mondiale et le PROGEP 2. Ici, l'ADM a installé des espaces dédiés (Quartiers généraux), notamment à Keur Massar et Jaxaay, pour accueillir les élèves, les familles et les acteurs communautaires. Des compétitions de proximité ont été organisées, incluant des tournois de football U-13, des matchs de gala féminins, du tennis de table ainsi que de la lutte traditionnelle. Une caravane de sensibilisation dénommée l'opération « Sunu Gox, Sunu JOJ » a également sillonné des communes comme Sangalkam et Yeumbeul pour distribuer des lots et promouvoir les valeurs citoyennes et olympiques.

Alignée sur la devise officielle des JOJ : « L’Afrique accueille, Dakar célèbre », l’Agence nationale de développement municipal, à travers ce projet, déploie la vision complémentaire « L’ADM territorialise ». L’objectif est de diffuser l’esprit olympique dans les zones périurbaines de Dakar et faire participer activement les collectivités territoriales et les communautés locales.

Des trophées remis aux jeunes champions

Au cours de cette cérémonie de clôture, l’ADM a également procédé à des remises de trophées individuels et collectifs, pour féliciter l’esprit collectif qui a permis d’atteindre ces résultats mais surtout encourager les jeunes sportifs à persévérer dans cette dynamique.

A rappeler que l'Agence de développement municipal (ADM) a piloté l'initiative des « JOJ territorialisés » dans le but de décentraliser l'esprit olympique dans la banlieue dakaroise et les localités de l'intérieur afin d'associer directement les populations locales aux festivités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'ADM a clôturé samedi 14 novembre son initiative « Les JOJ territorialisés », lancée dans la banlieue dakaroise au profit de jeunes sportifs amateurs. - 600 athlètes, filles et garçons, ont concouru dans diverses disciplines, et le Quartier général a accueilli environ 7 200 visiteurs en douze jours. - Des infrastructures sportives ont été réalisées dans 5 communes cibles en partenariat avec le COJOJ, pour un total de plus de 2 milliards 200 millions de francs CFA.