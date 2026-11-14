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Tivaouane : Le sévère réquisitoire du fils du Khalife contre le maire Demba Diop Sy

Auteur: Par Cheikh CAMARA et Abdoulaye SEYE (Correspondants à Thiès)

6930 Lectures 13 Commentaires | English
Tivaouane : Le sévère réquisitoire du fils du Khalife contre le maire Demba Diop Sy

Tivaouane : Le sévère réquisitoire du fils du Khalife contre le maire Demba Diop Sy

«L'électorat tivaouanois est libre, intellectuel et de très bonne mémoire. Jamais les tivaouanois n'oublieront les propos, les comportements scandaleux, insultants, prononcés à leur endroit, et qui sonne comme un aveu d'échec, d'incompétence, de la part d'un leader de pacotille, une méthode de voyou parce que douteuse et peu orthodoxe.» Ces mots sont de Serigne Maodo Sy Ibn Serigne Babacar Sy Mansour Khalife général des Tidianes. Il dit mesurer à leur juste valeur ses propos.

Le guide religieux assistait, ce samedi 14 novembre 2026, à une cérémonie d’enrôlement, donc de réception de carte d'assuré, relative à la couverture sanitaire universelle, de plus de 3 000 personnes issues de catégories diverses de Tivaouane, pour un montant de 10 millions de francs CFA, à l'initiative de Monsieur Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, sous la présidence du Directeur général de la SEN-CSU, Moustapha Cissé.

Serigne Maodo Sy de préciser : «Je parle au nom de toute la famille de Seydi El-Hadji Malick Sy. Nous savons où nous allons et dans quelle voie nous devons marcher. C'est pourquoi nous donnons rendez-vous à toutes les Tivaouanoises, tous les Tivaouanois, aux portes de la mairie, pour le jour-j.» Et d'ajouter : «lorsque vous avez le privilège de diriger une commune, celle d'une ville comme Tivaouane, il arrivera forcément un moment où vous devez rendre compte aux populations. Il ne s'agira plus, là, de rempiler, mais d'abord de rendre compte.»

Le fils du Khalife général des Tidianes rappelle qu'un pays ne se construit pas sur la base de l'insolence, d'insultes, d'un discours malveillant, d'invectives. Selon lui, un responsable convaincu d'avoir toutes les chances de son côté ne penserait jamais de la vie adopter certaines attitudes, certains comportements.

Aussi de rappeler, au nom, dit-il, de «tous les Tivaouanois, en particulier la famille d'El hadj Malick Sy, qu'il est beaucoup plus intéressant d'offrir aux populations des exemples inspirants, comme Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, de diffuser des valeurs positives, que de focaliser l'attention de l'électorat sur les guéguerres insignifiantes, de détourner la population de la triste réalité locale.»

Aussi de conclure : tout est dans la communication qui doit être constructive. Nous conseillons d'éviter la logique de l'hostilité verbale, un règlement de compte par meetings interposés. C'est pourquoi tout Tivaouane, aujourd'hui, est derrière Ngalgou, pour l'emploi, la santé, la sécurité, la salubrité, l'éducation, le sport, pour juguler le manque de formations, de débouchés et d'emplois.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Serigne Maodo Sy Ibn Serigne Babacar Sy Mansour, fils du Khalife général des Tidianes, a tenu des propos sévères contre le maire de Tivaouane Demba Diop Sy, évoquant des «propos, comportements scandaleux, insultants» et une «méthode de voyou». - Il s'exprimait lors d'une cérémonie d'enrôlement à la couverture sanitaire universelle de plus de 3 000 personnes pour 10 millions de francs CFA, à l'initiative d'Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, sous la présidence du DG de la SEN-CSU Moustapha Cissé. - Il a donné rendez-vous aux Tivaouanois «aux portes de la mairie, pour le jour-j», affirmant qu'un maire doit rendre compte aux populations, et a déclaré que tout Tivaouane est derrière Ngalgou.
Auteur: Par Cheikh CAMARA et Abdoulaye SEYE (Correspondants à Thiès)
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Commentaires (13)

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    Jean-le-fou ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Pourtant si Diop Sy riposte à la hauteur de l'insolence de ce guy, on va le traiter de manque de respect de la famille d'Elhadj Malick Sy. Nous sommes tous de lâches mounafikhouna.
  • avatar
    Armand il y a 1 jour
    C'est cette caste de marabouts qui est la cause de notre malheur. Des jouisseurs, profiteurs profitant du prestige de leurs ancêtres pour tromper et abrutir ceux qui démunis leur font confiance.
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    Papa Dieng il y a 1 jour
    Est-il dans son rôle ou non ?
  • avatar
    Non il y a 1 jour
    Non
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    Mara il y a 16 heures
    Il n'est pas dans son rôle, alors pas du tout. Assez de ces marabouts politiciens jouisseurs.
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    @LPaa Dieng il y a 12 heures
    En tant que citoyen, oui il a le droit d'émettre son avis.

    Le Vrai.
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    Oh-yo-yo!!! il y a 1 jour
    Hold your horses Mister Sy!
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    moustaf il y a 9 heures
    je ne sais pas pourquoi on ne t'a pas entendu quand serigne moustapha Sy a insulté ton pere et l'ensemble de la famille sy?
  • avatar
    Xeme il y a 21 heures
    Trop tard pour voir le mal qu'est Demba Diop Sy.
  • avatar
    Moi il y a 21 heures
    Ces gens font partie des malheurs du Sénégal.
  • avatar
    Diadieuf il y a 20 heures
    C'est l'exemple type de ce que l'on appelle l'oligarchie maraboutique. Les veritables fossoyeurs de ce pays.ils ne sont interessés que par l'argent, les femmes et les biens materiels. Les talib
  • avatar
    VERITE il y a 17 heures
    CE type est insolent, ses propos sont inacceptable.
    Un guide religieux ne se comporte pas ainsi.
    La famille SY est une famille respectable.
  • avatar
    Ishh…. il y a 17 heures
    Faut pas “sucrer” tes paroles

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