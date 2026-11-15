Tourism Investment Forum :Doune Pathé MBENGUE trace la feuille de route du Port de Dakar, de Ndayane à Ziguinchor

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Auteur: Yandé Diop

Tourism Investment Forum : Doune Pathé Guèye trace la feuille de route du Port de Dakar, de Ndayane à Ziguinchor

Le Port autonome de Dakar (PAD) veut changer de dimension. Au Tourism Investment Forum (TIF), son directeur général,Doune Pathé MBENGUE , a présenté les grandes orientations de son plan de transformation, avec une ambition affichée : faire du Sénégal un hub maritime et logistique de premier plan en Afrique. Dans un contexte marqué par la concurrence entre les plateformes portuaires africaines et les nouvelles exigences du commerce international, le PAD entend miser sur la modernisation de ses infrastructures et sur une meilleure organisation de son réseau portuaire. Cette transformation s'inscrit dans les orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. Pour la direction générale, il ne s'agit plus seulement de renforcer les capacités du port de Dakar, mais de repenser l'ensemble de l'écosystème portuaire afin de répondre aux besoins du commerce régional et international.

​Pour concrétiser cette ambition, un programme d'investissement est en cours de finalisation par les équipes techniques. Plusieurs projets structurants sont annoncés. Il s'agit notamment de la reconfiguration du port de Dakar, avec une mise à niveau des installations pour optimiser les espaces et améliorer la fluidité des opérations. Le développement du port de Ndayane occupe également une place centrale dans cette stratégie. Le projet doit évoluer au-delà de sa vocation initiale de terminal à conteneurs, avec la perspective d'accueillir plusieurs terminaux spécialisés. Autre chantier annoncé : la restructuration du projet de Bargny-Sendou. Ce port minéralier et vraquier est appelé à jouer un rôle plus important dans la diversification des activités portuaires et logistiques du Sénégal. Au-delà de ces grands projets, le PAD veut également valoriser la position géographique du pays. Situé sur la façade atlantique, le Sénégal dispose d'un avantage stratégique pour développer ses échanges avec les grands marchés internationaux et renforcer son rôle dans les circuits commerciaux africains.

​De Saint-Louis à Ziguinchor, une ambition nationale et régionale

​La vision présentée au TIF ne se limite pas à Dakar et à ses extensions. Le développement d'un réseau portuaire reliant notamment Saint-Louis et Ziguinchor figure également parmi les perspectives évoquées. L'enjeu est de mieux connecter les différentes infrastructures portuaires du pays et de faciliter les échanges avec les territoires de l'intérieur, mais aussi avec les pays de l'hinterland. Pour le directeur général, les compétences techniques et le savoir-faire existent déjà. Le défi réside désormais dans la capacité à passer à l'action et à concrétiser les ambitions affichées. Son message aux acteurs du secteur est également un appel à changer d'approche : faire preuve de courage, de détermination et de pragmatisme. Il estime que le Sénégal dispose des atouts nécessaires pour s'imposer dans la compétition portuaire africaine, à condition de développer un véritable « mindset de gagneur ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le directeur général du Port autonome de Dakar, Doune Pathé Guèye, a présenté au Tourism Investment Forum un plan de transformation visant à faire du Sénégal un hub maritime et logistique de premier plan en Afrique. - Un programme d'investissement en cours de finalisation prévoit la reconfiguration du port de Dakar, le développement du port de Ndayane au-delà de sa vocation initiale de terminal à conteneurs et la restructuration du projet de Bargny-Sendou. - La vision inclut un réseau portuaire reliant notamment Saint-Louis et Ziguinchor, avec pour enjeu de mieux connecter les infrastructures portuaires du pays et de faciliter les échanges avec l'hinterland.