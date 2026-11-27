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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR et Abdoulaye SÈYE

Vente ferraille des CFS : les cheminots réclament des comptes sur plus de 600 millions de FCFA

Les travailleurs des Chemins de fer du Sénégal (CFS) ont obtenu gain de cause sur plusieurs revendications soumises à l’arbitrage de l’Inspection du travail. Toutefois, la question de la gestion des plus de 600 millions FCFA issus de la vente de ferraille ravive les tensions avec la direction générale.

À l’issue d’une assemblée générale d’information, Babacar Gaye, coordonnateur de l’Intersyndicale des travailleurs du rail, a annoncé que l’ensemble des points de droit soumis à l’Inspection du travail ont été tranchés en faveur du personnel.

Les revendications portaient notamment sur le calcul des heures supplémentaires, l’indemnité de déplacement, la régularisation des travailleurs intérimaires, le paiement de la prime de panier de jour, le renforcement des équipements de protection individuelle (EPI), la sécurisation des ateliers ainsi que l’amélioration des conditions de travail, notamment la réfection des toilettes.

« Tous les points de droit ont été tranchés en notre faveur », s’est réjoui Babacar Gaye, qui a également fait état des réponses de la Direction générale sur plusieurs questions relatives à la gestion du patrimoine ferroviaire.

Mais le principal point de crispation concerne les 687 millions FCFA mobilisés dans la vente de la ferraille et le règlement du passif de 183 millions FCFA des associations internes de cheminots.

Selon le syndicaliste, les recettes issues de la vente de la ferraille devaient servir à apurer ces engagements. Un mécanisme avait même été convenu pour que les fonds soient logés dans un compte spécial.

« On a bouclé l'enlèvement de la ferraille et on a enregistré 687 millions FCFA de revenus. Nous n'accepterions pas que le Directeur général utilise cet argent ailleurs », a fait savoir Babacar Gaye.

Or, le responsable syndical affirme que la direction leur a indiqué que l'argent encaissé à la suite de l’enlèvement de la ferraille ont été orientés vers d’autres programmes, contrairement aux engagements initialement annoncés.

Cette situation suscite l’indignation des cheminots concernés, qui espéraient recouvrer leurs cotisations et leurs épargnes grâce à ces recettes. Le syndicat dénonce également le désengagement du directeur général sur ce dossier, celui-ci affirmant, selon Babacar Gaye, n’avoir jamais pris l’engagement de gérer le règlement de ce passif.

Face à ce qu’il considère comme un recul de la direction, le syndicat a saisi le ministère de tutelle et attend une audience pour exposer ses préoccupations et obtenir des éclaircissements sur l’utilisation de l'argent de la ferraille.

L’assemblée générale a ainsi permis de faire le point sur les avancées sociales obtenues auprès de l’Inspection du travail, mais aussi de remettre au centre des débats la question de la transparence dans la gestion des recettes de la ferraille et du remboursement des cheminots lésés.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les travailleurs des CFS ont obtenu gain de cause sur tous les points de droit soumis à l'Inspection du travail, selon Babacar Gaye de l'Intersyndicale. - Le syndicat réclame des comptes sur les 687 millions FCFA issus de la vente de ferraille, qui devaient servir à apurer un passif de 183 millions FCFA des associations internes de cheminots. - La direction aurait orienté ces fonds vers d'autres programmes ; le syndicat a saisi le ministère de tutelle et attend une audience.