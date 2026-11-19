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Auteur: Bernadette Seynabou FAYE & Oumar PÈNE (Images)

Ville de Dakar : Des agents de proximité outillés pour la détection précoce des troubles de la santé mentale

La Ville de Dakar entend ériger la santé mentale en véritable priorité d’action municipale. À l'occasion de la clôture d'un atelier de formation et de remise d'attestations organisé par la Direction de l'action sanitaire et des services aux personnes (DASS), le maire Abass Fall a exhorté les nouveaux relais communautaires à briser le tabou des troubles psychologiques et à renforcer l'écoute et l'orientation au sein des quartiers.

​La santé mentale ne doit plus être reléguée au second plan. C’est le message porté par Abass Fall lors de la cérémonie de clôture de l’atelier de formation consacré à cette problématique, organisé par la Ville de Dakar dans le cadre de son programme municipal de santé mentale.

​L’objectif est de renforcer les mécanismes d’écoute, de prévention et d’orientation, en collaboration avec les structures sanitaires et les acteurs communautaires.

​Face aux bénéficiaires et aux invités, l'édile de la capitale a insisté sur l’importance de l’équilibre psychologique dans la stabilité de la société. « La santé mentale n'est pas un sujet à part. Elle conditionne la vie des familles, la réussite scolaire des enfants, la stabilité des foyers, la productivité au travail et la cohésion de nos quartiers », a-t-il déclaré.

​Abass Fall a également attiré l’attention sur les préjugés et la stigmatisation qui entourent encore les troubles psychologiques. Une réalité qui, selon lui, contribue à maintenir de nombreuses personnes dans le silence, faute de pouvoir exprimer leur souffrance ou de bénéficier d’un accompagnement adapté.

​C’est dans cette perspective que le maire a appelé les bénéficiaires de l’atelier à mettre en pratique les connaissances acquises et à jouer un rôle déterminant sur le terrain. « Je vous invite à mettre ce que vous avez appris au service de votre entourage. Écoutez sans juger, repérez les signes de fragilité, orientez vers les bonnes structures », a-t-il exhorté.

​Le responsable municipal a enfin réaffirmé la volonté de la Ville de Dakar de poursuivre la promotion du bien-être de ses populations avec l'ensemble de ses partenaires. Il a, par ailleurs, salué le travail de la Direction de l’action sanitaire et des services aux personnes (DASS), chargée de la conception et de l’organisation de l’atelier.

​La cérémonie s’est achevée par la remise des attestations aux participants, avec un appel à traduire les acquis de la formation en actions concrètes au bénéfice des communautés dakaroises.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Ville de Dakar a organisé un atelier de formation sur la santé mentale, clôturé par une remise d'attestations aux relais communautaires. - Le maire Abass Fall a appelé les participants à briser le tabou des troubles psychologiques et à renforcer l'écoute et l'orientation dans les quartiers. - Abass Fall a insisté sur l'impact de la santé mentale sur les familles, la scolarité, la stabilité des foyers, la productivité et la cohésion des quartiers.