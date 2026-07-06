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Ziguinchor : La BAL mise sur les entraîneurs pour transformer le basket sénégalais

Auteur: Max Euclide KANFANY

il y a 1 jour 1336 Lectures 0 Commentaires | English
Ziguinchor : La BAL mise sur les entraîneurs pour transformer le basket sénégalais

Ziguinchor : La BAL mise sur les entraîneurs pour transformer le basket sénégalais

La Basketball Africa League (BAL) a lancé à Ziguinchor une clinique de formation dirigée par le coach Cheikh Sarr, destinée à renforcer les compétences des entraîneurs et à consolider les bases techniques des jeunes joueurs. L’initiative vise à structurer le développement du basket sénégalais en mettant l’accent sur les fondamentaux, la discipline et la progression étape par étape.

À travers ce programme, la BAL entend élever le niveau du basketball en Afrique en commençant par les techniciens. « Pour élever le niveau des joueurs, il faut d’abord élever celui des entraîneurs », a rappelé le Coach Cheikh Sarr. Les ateliers ont porté sur les fondamentaux offensifs et défensifs : spacing, rotations, gapping, orientation du porteur de balle, gestion des écrans et discipline tactique. Le coach a insisté sur l’importance de respecter les étapes de formation, notamment pour les catégories U13 et U15, qui doivent maîtriser les bases avant de viser la performance. Trop souvent, les entraîneurs privilégient la victoire immédiate au détriment de la progression durable.

Au-delà des aspects techniques, la question des infrastructures reste un défi majeur. « Le basket est un sport de salle. Si chaque région disposait d’une salle, ce serait un pas décisif », a souligné Cheikh Sarr. En attendant, la BAL contribue à la réfection des terrains, mais la construction de salles reste une responsabilité de l’État.

Les jeunes joueurs, comme Simens Mamadou Thomas Sagna du CEMT Basket Club, ont apprécié l’initiative : « On a appris les déplacements, le jeu collectif et individuel. Ces cliniques nous permettent de transformer la technique en efficacité sur le terrain. » Mais ils dénoncent aussi les difficultés locales : terrains impraticables en saison des pluies et manque de compétitivité.

Cette dynamique s’inscrit dans une vision plus large : préparer le Sénégal aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, notamment en 3x3, et renforcer la compétitivité du basket féminin et masculin. Les talents émergent, mais leur avenir dépendra de la capacité des entraîneurs à inculquer rigueur et discipline.

En plaçant les entraîneurs au centre de son programme, la BAL et Cheikh Sarr posent les bases d’un basketball structuré et compétitif. Ziguinchor devient ainsi un symbole de la volonté de bâtir un avenir solide pour le basket sénégalais, où la jeunesse et la technicité se conjuguent afin de transformer le potentiel en résultats.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La BAL a lancé à Ziguinchor une clinique de formation pour entraîneurs, dirigée par Cheikh Sarr, axée sur les fondamentaux offensifs et défensifs. - Cheikh Sarr a souligné que les entraîneurs privilégient trop souvent la victoire immédiate au détriment de la progression durable, et a insisté sur le besoin d'infrastructures comme des salles. - L'initiative vise à préparer le Sénégal aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et à renforcer la compétitivité du basket féminin et masculin.
Auteur: Max Euclide KANFANY
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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