23ème sommet de la Conférence des Chefs d’État : Mohamed Bazoum désigné nouveau Président en exercice de l’UEMOA

Le Président de la République Macky Sall et plusieurs chefs d’État de l’espace UEMOA ont pris part à la 23ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui s’est tenue aujourd’hui à Abidjan en Côte d’Ivoire.





A l’issue des travaux, le Président Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, a été désigné nouveau Président en exercice de l’UEMOA.





Le rapport sur l’état de l’Union en 2022, l’état de mise en œuvre des chantiers de Haut niveau sur le Financement des économies, la Paix et la sécurité, l’Energie ainsi que la Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace UEMOA sont les différents sujets abordés lors du sommet.