3e candidature D'Alpha Condé : Le FNDC annonce la reprise des manifestations

Le président de la République Pr Alpha Condé est officiellement candidat pour briguer un 3e mandat le 18 octobre prochain. L'annonce a été faite sur les antennes de la télévision nationale à travers une déclaration du parti au pouvoir le RPG Arc-en-ciel et ses alliés.





Conséquence directe de cette annonce, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), dans un communiqué n'a pas tardé à réagir. « L'annonce poltronne faite par voie de presse au lieu d’une déclaration solennelle ou personnelle du principal concerné, confirme la peur, le manque total de courage et l’irresponsabilité d’Alpha Condé qui semble prendre la mesure de la colère et de la déception du peuple face à son mensonge et sa trahison qui ne peuvent rester impunis », indique le communiqué.





Le front opposé à un troisième mandat d'Alpha Condé appelle la troupe à la mobilisation pour empêcher ce projet du président sortant de se matérialiser.

« C’est pourquoi, le FNDC appelle à l'union sacrée de toutes les forces sociopolitiques du pays. Il invite tous ceux et toutes celles qui doutaient encore de la volonté d’Alpha Condé de briguer un mandat supplémentaire à rejoindre la noble lutte historique de la majorité des Guinéens pour sauver notre jeune démocratie. Le FNDC demande à l'ensemble de ses démembrements à l'intérieur et à l’étranger de se préparer à la reprise des manifestations suivant les dates et les modalités pratiques qui seront annoncées dans un court délai », lance-t-on.

Le président de l’Union des forces républicaines (UFR) a réagi suite à la confirmation de la candidature d'Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. En séjour en Côte d’ivoire, l’ancien haut représentant du chef de l’Etat a dénoncé la méthode Condé. « C'est encore une fois un mépris vis-à-vis du peuple de Guinée. Je n'ai jamais entendu une candidature confirmée de cette manière-là. Les gens font quand-même une déclaration solennelle. C'est quelque chose qui peut toucher les populations en leur rappelant ce que vous pouvez représenter pour eux », a réagi Sidya Touré.