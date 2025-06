50 ans de la CEDEAO : une conférence à Dakar pour repenser l’intégration ouest-africaine





À l’occasion du cinquantenaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Afrikajom Center, en partenariat avec la société civile ouest-africaine, organise une conférence régionale majeure du 18 au 20 juin 2025 à Dakar. Placée sous le thème « La CEDEAO à 50 ans : Changer ou Périr - Pour une Renaissance de l’Intégration Régionale », cette rencontre ambitionne de poser les bases d’une refondation de l’organisation face aux défis du 21e siècle.





Réunissant États membres, société civile, universitaires, médias et secteur privé, la conférence se veut un « carrefour d’idées » pour analyser les enjeux actuels et élaborer une feuille de route pour une CEDEAO renouvelée, « plus proche des citoyens », selon le communiqué d’Afrikajom Center. Plus de 50 experts et acteurs régionaux de premier plan participeront aux discussions, structurées autour de quatre axes : gouvernance et réformes institutionnelles, sécurité régionale et réponse aux crises, intégration économique et développement durable, et innovation numérique et transformation digitale.





Fondée il y a un demi-siècle pour promouvoir l’intégration économique, la CEDEAO traverse une période critique marquée par des défis sécuritaires, des tensions politiques et des mutations socio-économiques. « Le diagnostic est sans appel : la CEDEAO doit se transformer en profondeur, faute de quoi elle risque de perdre sa légitimité », souligne Afrikajom Center, qui plaide pour une refondation basée sur la démocratie participative, la justice sociale et la souveraineté collective.





En s’associant à cette initiative, AfricTivistes, réseau panafricain engagé pour la démocratie et les droits humains, réaffirme son soutien à une gouvernance régionale inclusive. Depuis dix ans, AfricTivistes contribue à la consolidation démocratique à travers la veille citoyenne, la lutte contre la désinformation, la promotion des technologies civiques et l’observation électorale. Ces actions s’alignent avec le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, renforçant la coopération régionale par des initiatives citoyennes transnationales.