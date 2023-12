63e anniversaire de l’indépendance du Burkina : Le capitaine Traoré lance un appel aux terroristes

Le Burkina Faso a célébré le lundi 11 décembre 2023, le 63ème anniversaire de son accession à l'indépendance. La veille, le président de la Transition Ibrahim Traoré s’est adressé à ses compatriotes. En tenue militaire, béret vissé sur la tête et les deux mains gantées, le "commandant en chef" du Burkina Faso, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour équiper et réorganiser l’armée qui lutte depuis 2015 contre le terrorisme.





Arrivera un moment où il ne sera plus possible de déposer les armes





Actuellement, plusieurs bataillons sont en train d’être déployés, informe-t-il. Du matériel est également en cours de route. Lorsque tous ces bataillons vont rejoindre leurs emplacements et que le matériel acheté sera enfin livré, la guerre contre le terrorisme entrera dans une nouvelle phase, assure le militaire.





En ce moment, il ne sera plus possible pour les terroristes de déposer les armes. C’est pour cela qu’il a tenu à leur lancer un appel afin qu’ils se remettent rapidement sur le droit chemin.





« Nous les traquons jusque dans leurs derniers retranchements »