7 camions des Sénégalais incendiés à Dori au Burkina Faso: Ceux qui ont frôlé la mort demandent de l'aide de l'Etat

Ils avaient frôlé la mort au Burkina Faso, dans la localité de Dori. Aujourd'hui de retour au Sénégal, les chauffeurs des camions transportant des marchandises et leurs apprentis sont revenus de loin au propre comme au figuré. Ces Sénégalais étaient au milieu des corps en décomposition. Ils ont fait les confessions lors de leur accueil par la Directrice de l'Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l'Extérieur, Marième Soda Lô, à l'Aéroport International Blaise Diagne, le jeudi 11 mai 2022.





Khadim Lô et ses compagnons qui étaient sous la menace des Djihadistes, raconte à peine, l'enfer où ils vivaient durant ces derniers jours.





"Des Djihadistes sont sortis de nulle part pour arrêter notre convoi. Ils nous ont dirigés vers la forêt. Nous avons frôlé la mort. Leur chef m'a demandé d'ouvrir la porte, je n'ai pas pu le faire et il a armé pour tirer. Heureusement, nous sommes encore là par la grâce de Dieu. Durant six jours, nous nous disions que ça allait être la fin pour nous. Nous avons cohabité avec des cadavres en état de putréfaction. On ne mangeait que de la bouillie de riz. Des militaires sont venus nous secourir", rapporte Khadim Lô, qui dirigeait le convoi.





Pour rappel, le Samedi 29 Avril 2023, un convoi de sept camions transportant 350 tonnes de marchandises (mil, de sorgho, de tamarin, de piment sec, de bissap et de nièbé) a été attaqué et réduit en cendres par des Djihadistes au Nord-est du Burkina Faso.





"Ces vaillants commerçants ont contracté des crédits bancaires et risquent de faire faillite si on ne les vienne pas en aide", explique Moussa Diop, président des ressortissants et commerçants sénégalais de la sous-région. Aujourd'hui, ces victimes ont besoin de l'aide de l'Etat pour repartir sur de nouvelles bases afin de poursuivre leurs activités. D'autant plus que les commerçants et transporteurs avaient contracté des prêts bancaires.





"Depuis que les banques ont su ce qui est arrivé à nos camions, elles sont aux aguets. Certains commerçants sont harcelés à la limite, osons le dire", affirme Gora Sall, membre de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal.