7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l’Uemoa : Un parcours satisfaisant noté

Assa Kabo Sidikou, Representante de l'Uemoa au Senegal

Instituée depuis 2014, par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement (CCEG) de l’UEMOA, la revue annuelle des réformes, politiques, programmes, et projets communautaires, 7 ans après, offre un tableau satisfaisant des objectifs visés.





Selon les déclarations de la représentante résidente de l’UEMOA au Sénégal, madame Assa Kabo Sidikou, « 7 années au cours desquelles la forte adhésion et la mobilisation des États membres et de la commission pour accélérer l’application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’union, a enregistré des résultats satisfaisants ».





Poursuivant toujours, elle affirme que « Ces réformes ont permis de dynamiser le dispositif national de suivi de la mise en œuvre des textes communautaires, tant sur le plan de leur transposition que de leur application effective ».





Ce dynamisme de performance, d’une part témoigne de la forte détermination et d’autre part l’engagement de l’Etat du Sénégal.





En outre, elle a rappelé que «L’exercice technique de revue s’inscrit dans le processus d’identification des facteurs pouvant altérer les acquis des efforts communautaires, en vue d’anticiper les actions idoines pour une impulsion politique ciblée du processus d’intégration dans l’espace UEMOA ».