7e Symposium du Gorée Institute : les défis sécuritaires au Sahel au cœur des discussions

7e Symposium du Gorée Institute sur les defis securitaires au Sahel

Les défis de paix et de sécurité sont au menu de la 7e édition du Symposium de Gorée Institute. Un événement qui va se tenir les 15 et 16 novembre prochain à Gorée. En effet, le colloque de 2022 sera organisé sur le thème : « Défis sécuritaires et dynamiques politiques au Sahel ». Il s'inscrit dans la trajectoire de mise en œuvre du programme " Le pouvoir du dialogue " conçu pour promouvoir un espace démocratique pacifique et un processus de prise de décision politique inclusif, réactif et représentatif à tous les niveaux.





Le thème, d’après les organisateurs, est un choix délibéré dans la recherche de la bonne gouvernance démocratique dans un climat politique incertain, tout en se concentrant sur le rôle des acteurs étatiques et non étatiques dans la lutte contre les structures enracinées des déficits démocratiques





Il s'agit notamment de faciliter une bonne compréhension des questions de gouvernance démocratique et des défis qui affectent la stabilité en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sahel.