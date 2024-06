Abdoulaye Diop : « L’enclavement (des pays de l’AES) n’est pas une condamnation à mort »

Alors qu’il s’entretenait récemment avec le Groupe africain des ambassadeurs au Forum Crans Montana, le ministre malien des Affaires étrangères a affirmé que personne ne peut inquiéter les pays de l’AES parce qu’ils sont enclavés. « Si un pays côtier peut se taper la poitrine, c’est parce qu’il y a des pays enclavés en face qui sont des clients. Nous on pensait que c’est le Mali qui dépendait des pays côtiers, mais aujourd’hui tous les pays où il y a des ports sont représentés à Bamako et sont en compétition, parce que je peux décider d’utiliser Cotonou. Si Cotonou me fatigue, je vais aller à Dakar », a expliqué le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop.



On va devoir discuter des « modalités de vivre en commun »



Pour lui donc, l’enclavement des États sahéliens (Mali, Burkina Faso, Niger) est certes une « contrainte physique, mais ce n’est pas une condamnation à mort ». Les pays qui investissent des milliards de dollars pour renforcer les capacités de leurs ports, ont besoin des pays enclavés. « Si on n’utilise pas leurs ports, ils vont aller où », s’interroge Abdoulaye Diop.



Le diplomate pense que la Cedeao va devoir s’asseoir avec l’AES pour discuter des « modalités de vivre en commun ». « Comment les gens vont aller et venir, comment on va sécuriser, comment on va se marier... ».