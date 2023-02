Abidjan : Le FERA participe à la réunion du bureau exécutif de l’Association des fonds d’entretien routier africains

Le Fonds d’entretien routier autonome (FERA) participe à la réunion du bureau exécutif de l’Association des fonds d’entretien routier africain (AFERA) à Abidjan du 30 janvier au 02 février 2023. La délégation du FERA est dirigée par son Directeur Général, Papa Ibrahima Faye.



La réunion permettra de revenir sur les résolutions de la 19éme Assemblée Générale de l’AFERA tenue en mai 2022 à Dakar (Sénégal) et qui avait connu un énorme succès salué par les différents pays participants.



L’autre objectif majeur de la réunion d’Abidjan est de préparer la 20éme AG de l’AFERA prévue au mois de mars 2023 au Mozambique.



L’Association des fonds d’entretien routier africains (AFERA) regroupe une trentaine de pays. L’AFERA a pour objectif le partage d’expériences et de bonnes pratiques dans le financement de l’entretien et du développement du réseau routier des pays membres. Elle a trois organes à savoir l’Assemblée Générale, le Bureau Exécutif et le Secrétariat.



Le Sénégal est membre de l’AFERA depuis 2009 date de la création du FERA. Notre pays a participé à la réunion de mise en place de l’Association en 2003 à travers le Conseil des routes de l’époque qui participait aux activités avant la création du Fonds d’entretien routier autonome.