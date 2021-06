Aéroport d'Abidjan : Échauffourées entre forces de l'ordre et pro-Gbagbo

C'était l'effervescence à l'aéroport d’Abidjan. Des échauffourées ont éclaté entre les forces de l’ordre et les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo, à l’aéroport d’Abidjan.



L’ancien chef d’Etat ivoirien était attendu, ce jeudi, à Abidjan, après dix ans d'exil.



Selon les informations, il était quasi difficile de respirer et de circuler dans le périmètre aéroportuaire, à cause des tirs de grenades lacrymogènes.



Les pro-Gbagbo ne se sont pas laissé faire ; ils ont répliqué par des jets de projectiles.