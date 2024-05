Africa Banker Awards : Le Programme Spécial de Désenclavement primé

Le Programme Spécial de Désenclavement (« PSD ») a remporté aux African Banker Awards durant les Assemblées Générales de la Banque Africaine de Développement (« BAD ») au Kenya, en Mai 2024, la distinction “Deal of the year - Debt (transaction de l’année)”.



Cette distinction vise à récompenser la structuration unique en son genre du dit Programme. Regroupant plus de 70 projets de construction de routes au Sénégal en un programme et un seul financement, cette structuration aussi complexe à la particularité d’être une première dans son genre dans le financement des infrastructures en Afrique, et particulièrement en financement crédit export.



Le Programme Spécial de Désenclavement (« PSD ») – Sénégal d'un montant total de EUR 774 Millions rentre dans cette dynamique. Le PSD est le fruit d’un partenariat solide entre SF Capital, ASGC UK, UKEF (l’Agence de Crédit Export Britannique) et la banque Japonaise MUFG, au bénéfice du Fonds d’Entretien Routier Autonome (« FERA ») du Sénégal.



Ce programme à forte retombée économique et sociale représente plus de 2.700 km de routes à construire sur l’étendue du territoire et notamment dans les zones à fort potentiel économique ; a mobilisé 67 entreprises sénégalaises et 300 sous-traitants locaux et ; créera à terme plus de 50 000 emplois, impactant deux sénégalais sur trois (2/3) soit 11 Millions de personnes.



L’Afrique requiert plus de $150 milliards par année pour combler son besoin en financement d’infrastructures; dont seulement $50 milliards disponibles chaque année. Les financements EXIM représentent 1/3 de ce montant et sont souvent réalisés sans une implication conséquente des entreprises Africaines, qui ont certes la capacité, mais dontl’accès aux financement adéquats leur fait défaut. Cette structuration vient corriger cette anomalie d’où cette reconnaissance.



La particularité de cette structuration repose sur l’implication des entreprises locales sénégalaises qui ont la capacité sans exception de bénéficier de ce programme.



Fort de son succès, ce programme d'envergure ambitieuse a été dupliqué dans d'autres pays tels que la Guinée et le Gabon.