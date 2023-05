Africa Choose 2 : Une enveloppe de 3,5 milliards pour financer des entrepreneurs africains

L’environnement des affaires compte désormais une nouvelle source de financement. Choose Africa 2 a été présenté aux ministères et aux acteurs qui évoluent dans le domaine de l’entrepreneuriat, à l'occasion d’une tournée organisée les 8 et 9 mai à Dakar. Il s’agit d’un fonds de 3,5 milliards d'euros destiné à accompagner les microentrepreneurs et les TPE-PME dans une dizaine de pays africains.





Les petites entreprises sont cette fois-ci la cible principale de l’Agence française de développement (AFD), à travers le projet Choose Africa 2. «C’est un projet commun France-Afrique, mais je dirais qu’à la fin de la journée, 70 à 80 % seront des entreprises locales», explique Papa Amadou Sarr, directeur exécutif chargé de la mobilisation et des partenariats financiers de l’AFD.





Au total, 20 000 et 2 500 PME bénéficieront d’une facilité d’accès au crédit. Il s’agira, selon toujours les explications de Papa Amadou Sarr, «de systèmes de financement en prêt souverain aux États qui les rétrocèdent aux structures d’accompagnement des acteurs».







Par ailleurs, Choose Africa 2 vise à renforcer «la valorisation du contenu local, la création d’emplois, de richesses et de croissance dans le pays concerné, et la création d’un tampon entre l’Afrique et la France», précise le sieur Sarr.





En outre, poursuit l’ancien patron de la DER, Choose Africa 2 représente «une volonté de la France d’aller à la rencontre du secteur privé africain, de la jeunesse africaine».







En plus des financements accordés aux petites entreprises, un parti du fonds est aussi dédié à la diaspora. Cette partie va inciter «les émigrés à venir investir en Afrique», fait savoir M. Sarr.