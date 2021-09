Afrique de l’Ouest : Des moniteurs formés pour percer les sources d’instabilité institutionnelle dans le Sahel

Examiner en profondeur les nouvelles menaces qui pèsent sur la stabilité institutionnelle dans les pays du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger et le Sénégal), tel est l’objectif du monitoring organisé par Gorée Institute. Un atelier de formation qui a démarré, ce jeudi 23 septembre et qui a vu la participation d’une quarantaine de moniteurs. Le thème de ce programme intitulé « Power of Dialogue », le pouvoir du dialogue permet d’approfondir et de fournir un suivi pays par pays de la vulnérabilité structurelle causée par l’instabilité institutionnelle dans les pays cibles en Afrique de l’Ouest. Il s’agit de renforcer la capacité des moniteurs, qui à leur tour vont se charger de collecter des données relatives à la stabilité institutionnelle de chaque pays participant.





La formation permet enfin d’effectuer une analyse rétrospective d’alerte et de la réponse rapides afin d’identifier les précurseurs empiriques de l’instabilité institutionnelle et de déterminer les canaux de communication avec les décideurs politiques, soutient Doudou Dia, directeur de Gorée Institute qui souligne que c’est une série d’activités qui démarre aujourd’hui mais qui a une durée de six mois. Il s’agit de collecte, d’analyse de données et de mise en rapport des résultats.





Renforcer la capacité des jeunes et des femmes





« C’est un programme conçu spécialement pour renforcer les capacités des jeunes, des femmes et pouvoir contribuer à renforcer l’espace civique dans les pays du Sahel. Et voir de quelle manière contribuer à la transformation démocratique des pays ouest-africains.





Pour ce qui est du cas du Mali, on a fortement impliqué les jeunes qui sont dans le comité national de transition malien pour leur permettre d’avoir une transition pertinente », renseigne Kalie Sillah, Directeur des programmes à Gorée Institute.





« Le cas de la Guinée, ce n’est pas quelque chose qui est venu par hasard ….»





Quid du cas de la Guinée, M Sillah pense que ce qui s’est passé, ce n’est pas quelque chose qui est venu par hasard. De son avis, « Ce sont des manquements institutionnels très forts. Une manipulation constitutionnelle et une instrumentalisation de la population, d’ethnie et une intolérance politique, tout cela fait partie des problèmes en Afrique de l’Ouest ».





Sur ce, les moniteurs vont contribuer à identifier les indicateurs structurels, accélérateurs, les indicateurs déclencheurs et voir collectivement, de manière nationale, régionale. Nos recommandations sont prises en compte au niveau de la Cedeao ».





Néanmoins, fait-il savoir : « Il y a trop de silence sur des choses pertinentes au niveau de la sous-région. On constate, une mauvaise gestion des ressources naturelles, la mal-gouvernance, le manque d’implication des jeunes. Si on a des leaders qui sont honnêtes avec la conscience civique et responsable, on a l’espoir d’avoir des transitions démocratiques », a conclu le chef du programme « Power of Dialogue » à Gorée Institute.