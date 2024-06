Afrique du Sud: 12 morts dans des inondations, selon un nouveau bilan





Douze personnes sont mortes en Afrique du Sud, dans les provinces de la côte est ouverte sur l'océan Indien, dans des inondations provoquées par de fortes précipitations accompagnées de vents violents, a-t-on appris lundi soir auprès des autorités locales.





Dans la province de l'Eastern Cape (sud-est), "le bilan se dresse actuellement à sept morts", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la municipalité de Nelson Mandela Bay.





Plus de 2.000 personnes ont été évacuées, notamment des familles installées dans des cabanes de fortune de bidonvilles. La municipalité a lancé un appel aux dons en nature, comme des couvertures, de la nourriture ou des vêtements.





Près de Durban, dans la région voisine du KwaZulu-Natal (est), "cinq personnes ont malheureusement perdu la vie (...) et des dizaines sont actuellement soignées pour des blessures", a déploré dans un communiqué le gouvernement provincial.





En 2022, la ville portuaire et ses environs avaient été frappés par les pires inondations connues dans l'histoire du pays. Des pluies diluviennes avaient déclenché d'impressionnantes coulées de boue qui avaient tout emporté sur leur passage. Plus de 400 personnes avaient péri et les destructions s'étaient montées à plusieurs millions d'euros.





Lundi soir, les équipes de secours étaient encore déployées dans les deux provinces.





Des images fournies par les autorités montrent des maisons rasées par les intempéries, des routes submergées et des arbres arrachés. L'électricité a été coupée par endroits.





Les fortes précipitations se concentrent pour le moment sur la côte est mais les services météorologiques ont publié des alertes concernant quatre provinces sur les neuf que compte l'Afrique du Sud.





Selon l'institut national de météorologie, le pays est frappé par de fortes pluies et une vague de froid, un système dépressionnaire appelé "cut-off low", qui peut provoquer de fortes pluies, de la grêle, des vents violents ou encore des chutes de neige.