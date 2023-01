Afrique du Sud : comment le nom « (Assimi) Goïta » a sauvé un malien agressé par des bandits

En Afrique du Sud, le président de la transition malienne est visiblement très respecté, même dans le milieu du crime. En effet, un jeune ressortissant malien a été sauvé des griffes des bandits à la seule évocation du nom Goïta.