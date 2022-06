Afrique du Sud / Corruption d’Etat : Deux frères de la famille Gupta arrêtés aux Emirats arabes unis

Deux Frères de ma famille Gupta arrêtés aux Emirats

Deux frères de la famille Gupta sont au cœur d’un scandale de corruption d’Etat en Afrique du Sud. Une affaire dans laquelle est impliqué l’ex-président sud-africain Jacob Zuma. Selon les informations relatées dans le « Monde », ils ont été arrêtés aux Emirats.