Afrique du Sud: guerre de succession au royaume zoulou

Guerre de succession au royaume Zoulou

En Afrique du Sud, ce n’est pas le trône de fer, mais celui du royaume zoulou qui fait l’objet des convoitises. Depuis la mort du roi Goodwill Zwelithini, en mars dernier, l’une de ses veuves assurait la régence jusqu’à la nomination d’un futur monarque. Mais elle est décédée à son tour la semaine dernière, à l’âge de 65 ans, et sera inhumée jeudi, à l’aube, conformément aux traditions. Un décès qui a fragilisé un peu plus l’unité au sein du clan royal et révélé au grand jour les tensions.





Les discussions s’intensifient au sein du palais royal de Nongoma, dans la région du KwaZulu-Natal, alors que s’approchent les funérailles de la reine régente, Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu, décédée fin avril. Si la famille royale avait offert jusqu’à présent une image d’unité, et se concertait en privé pour déterminer qui montera sur le trône, elle se déchire désormais en public à coups de conférences de presse et de communiqués.





De plus, certaines parties ont décidé de faire appel aux tribunaux... La première des six femmes du roi Zwelithini demande à la cour de la reconnaître comme épouse principale, puisqu’elle est la seule à être unie au monarque par un mariage civil. Dans une autre plainte, deux de ses filles estiment que le testament laissé par leur père est un faux et demandent sa suspension.