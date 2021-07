Afrique du Sud : Qu'est-ce qui se cache derrière les émeutes ?

Le catalyseur a été l'arrestation la semaine dernière de Zuma, ses partisans bloquant les principales routes - les artères économiques de la nation - alors qu'ils exigeaient la libération de leur héros politique.





Les faibles revenus et le chômage - atteignant un niveau record de 32,6 % parmi la population active et encore plus élevé à 46,3 % parmi les jeunes - sont considérés comme des bombes à retardement, et ces dernières ont explosé.



De nombreux Sud-Africains ont été secoués par les émeutes qui ont balayé le cœur politique de Zuma, le KwaZulu-Natal, et le centre économique de Gauteng.





Et beaucoup pensent que son successeur à la présidence, Cyril Ramaphosa, n'a pas réussi à faire preuve de leadership décisif - soit pour calmer la colère suscitée par l'emprisonnement de Zuma, soit pour rassurer les Sud-Africains qu'ils seront en sécurité.



M. Ramaphosa a été accusé d'avoir déployé des troupes tardivement - et seulement 2 500 d'entre elles contre les 70 000 qu'il avait déployées pour imposer le confinement national pour freiner la propagation de Covid-19 l'année dernière.





Mais il n'y a pas d'accord sur le déploiement - le parti d'opposition Economic Freedom Fighters (EFF) s'y est opposé, affirmant que la solution réside dans "l'intervention politique et l'engagement avec notre peuple".





De nombreux habitants des zones touchées sont restés chez eux, et certains ont formé ce que les médias locaux appellent des "escouades de défense" pour protéger leurs quartiers et leurs entreprises alors que les pillages et les incendies se poursuivent.





Il ne fait aucun doute que les troubles sont le plus grand défi de sécurité auquel M. Ramaphosa a été confronté depuis qu'il est devenu président en 2018 après avoir évincé Zuma. Elle ne peut qu'aggraver la crise économique, déjà touchée par la pandémie, compte tenu de l'ampleur des destructions.





Le jour d'après





Les pompiers nettoient les dégâts, aidés par des habitants maniant des balais.

Les émeutiers ont pillé et détruit des magasins, entraînant de graves pénuries de produits de base.



Certaines stations-service ont limité la quantité de carburant que les automobilistes peuvent acheter, car le transport du carburant a été perturbé.





Les médias locaux font également état de files d'attente à Johannesburg.





Pendant ce temps, le Nord du Cap et le Mpumalanga sont les dernières provinces à être touchées par la violence.



Selon Nomsa Maseko, de la BBC, à Durban, les commerçants de la ville retournent lentement dans leurs magasins pour évaluer les dégâts après plusieurs jours d'agitation.





Des boîtes à chaussures vides, de la vaisselle cassée, de la nourriture pourrie et des débris jonchent pratiquement toutes les rues de ce centre ville normalement animé, dit-elle.





Pourquoi Zuma est-il en prison ?





Il a été reconnu coupable d'outrage au tribunal le mois dernier après avoir omis de se présenter à une enquête sur la corruption au cours de sa présidence.





L'homme de 79 ans, qui nie catégoriquement les charges de corruption qui pèsent sur lui, a été condamné à 15 mois de prison. Il s'est rendu à la police mercredi dernier.





Il espère obtenir l'annulation ou la réduction de la peine par la Cour constitutionnelle du pays. Cependant, les experts juridiques affirment que ses chances de succès sont minces.



Le ministre de la Police, Bheki Cele, a averti qu'"aucune quantité de mécontentement ou de circonstances personnelles de la part de notre peuple ne donne le droit à quiconque de piller, de vandaliser et de faire ce qu'il veut et d'enfreindre la loi".





Il y a eu une certaine inquiétude concernant les fausses nouvelles en ligne alimentant les troubles, alors que le Congrès national africain (ANC) au pouvoir avait déjà révélé qu'il examinait les tweets envoyés par la fille de Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla.