Afrique du Sud: un accident de la route fait 15 morts et 37 blessés

Un accident de la route fait 15 morts et 37 blessés

Une violente collision entre un bus et un camion a fait 15 morts et 37 blessés vendredi en Afrique du Sud, près de la capitale Pretoria, ont indiqué les services d'urgence de la ville à l'Agence France Presse.





En effet, les services d'urgence ont trouvé sur place un bus et un camion entrés en collision frontale, avec de nombreuses victimes allongées ici et là, d'autres encore coincées à l'intérieur des deux véhicules", d'après la même source.





Le bilan fait état de quinze personnes décédées sur place dont huit femmes et sept hommes. 37 blessés ont été transportés à l'hôpital et sept sont dans un état critique.