Akufo-Addo à Buhari : « L’Afrique de l’Ouest et le monde regretteront votre leadership »

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a présidé récemment la cérémonie de lancement de deux livres consacrés à son homologue nigérian Muhammadu Buhari. C’était à la villa présidentielle d’Abuja au Nigéria. Akufo-Addo n’a pas tari d’éloges envers son aîné.





« Extrêmement soucieux des intérêts du Nigéria et de l’Afrique »





« En tant que dirigeants, nous avons tous nos hauts et nos bas, mais je ne doute pas que la postérité sera gentille avec Muhammadu Buhari. Président Buhari, vous allez nous manquer. L’Afrique de l’Ouest, l’Afrique et, en fait, le monde regretteront votre leadership. Un dirigeant militaire est devenu un démocrate accompli, extrêmement soucieux des intérêts du Nigéria et de l’Afrique. Il recherchait des principes dans toutes les décisions qu’il prenait » a déclaré le numéro 1 ghanéen selon Vanguard.





« J’ai environ 19 mois pour quitter mes fonctions »





Buhari doit passer le témoin à son successeur Bola Ahmed Asiwaju Tinubu, le 29 mai prochain. Les deux livres écrits sur le locataire d’Aso Rock sont intitulés : « State of Repair : How Muhammadu Buhari tried to transform Nigeria for the better » et « The Legacy of Muhammadu Buhari ». Le premier est l’œuvre d’Anthony Goldman, ancien journaliste et ancien rédacteur en chef Afrique du Financial Times de Londres.





Le second porte la signature de Abu Ibrahim, ancien représentant du district sénatorial sud de Katsina (Etat du Nord du Nigéria). Le président ghanéen a déclaré qu’il comptait s’inspirer de son aîné pour que des livres abordent sa gestion du pouvoir. « J’ai environ 19 mois pour quitter mes fonctions, et je suppose que je dois m’inspirer de mon aîné et espérer que les livres parleront de moi » a déclaré Akufo-Addo, actuel président de la CEDEAO.





Aliko Dangote a acheté les exemplaires à 100 millions de nairas





La vente des deux livres lors de la cérémonie a rapporté 500 millions de nairas. Le président élu Bola Tinubu et le vice-président élu Kashim Shettima ont déboursé 40 millions de nairas pour obtenir des exemplaires des deux ouvrages.