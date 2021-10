Alger dénonce la «faillite mémorielle» d'Emmanuel Macron

Ramtane Lamamra, ministre Algerien

Le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a été reçu mardi 5 octobre à Bamako par le Premier ministre Choguel Maïga. Une visite qui survient alors que le Mali et l’Algérie sont tous deux en brouille diplomatique avec la France.





Emmanuel Macron a suscité le week-end dernier la colère d’Alger en se demandant si la nation algérienne existait avant la colonisation française. Le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra a donc profité de sa visite au Mali pour répondre au président français. Il est le premier officiel algérien à le faire dans les médias.





« Nos partenaires étrangers ont besoin de décoloniser leur propre histoire, de se libérer de certains comportements, de certaines visions intrinsèquement liées à la logique incohérente portée par la prétendue mission civilisatrice de l’Occident, qui a été la couverture idéologique pour essayer de faire passer le crime contre l’humanité, qu’a été la colonisation », a déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra mardi soir sur les ondes de l’ORTM, la télévision d’État du Mali.

« Crises malencontreuses »