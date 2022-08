Algérie : Le pays ravagé par des incendies

L’Algérie est souvent touchée par des feux de forêt. L’été 2021 a été le plus meurtrier. Plus de 90 personnes ont perdu la vie dans des feux de forêt dans le nord du pays, où plus de 100 000 hectares de taillis sont partis en fumée.



De violents feux de forêt ont fait plus de 38 morts, ces derniers jours, dans l’est et le nord du pays. Et plus de 200 personnes ont été blessées, selon les médias locaux.



Ce genre de phénomène s’accentue d’année en année, sous l’effet du changement climatique. Celui-ci augmente la probabilité des canicules et des sécheresses et, par ricochet, des incendies. Il faisait environ 48 degrés, mercredi dernier.