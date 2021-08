Algérie : plus de 40 morts dans les incendies qui ravagent la Kabylie

Le président Abdelmadjid Tebboune a déploré sur Twitter la mort de 25 militaires qui tentaient d'éteindre les incendies qui ont débuté lundi soir.



Le bilan continue de s'alourdir. Au moins 42 personnes, dont 17 civils et 25 militaires, ont perdu la vie dans les incendies qui ravagent le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie, ont indiqué mardi 10 août les autorités. Les incendies, qui ont débuté lundi soir, ont tué 17 civils, dont 12 à Tizi Ouzou, selon un nouveau bilan fourni par l'agence officielle APS dans la soirée.





Une cinquantaine d'incendies "d'origine criminelle" et attisés par un épisode de canicule ont débuté lundi soir dans le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie, selon le ministre de l'Intérieur Kamel Beldjoud, qui s'est rendu accompagné d'une délégation ministérielle à Tizi Ouzou, l'une des villes les plus peuplées de la région. Selon le Premier ministre, Aïmène Benabderahmane, plus de 70 incendies ont éclaté dans 18 wilayas (préfectures) du nord du pays.