Ali Bongo : sa mère Patience Dabany charge violemment Oligui Nguéma

Au Gabon, le chef des putschistes Brice Oligui Nguéma aime dire à qui veut l’entendre que le président déchu Ali Bongo est libre de ses mouvements. Seulement, dans l’entourage de l’ancien président, on soutient tout le contraire. « Ali Bongo n’est pas du tout libre. Un garde républicain est constamment là pour écouter ses propos. Ses sorties dans le jardin sont limitées » expliquait un proche du fils d’Omar Bongo à RFI fin novembre. La mère de l’ancien président tient le même discours.





« Est-ce qu’il est mort ? Est-ce qu’il est malade ? Et qu’est-ce qu’il a fait ? »





Marie-Joséphine Kama mieux connue sous le nom de Patience Dabany, soutient également que son fils n’est pas libre, puisqu’elle n’est même pas autorisée à lui rendre visite.





« Personne ne le voit… et s’il y a le feu, c' est fini ? Est-ce qu’il est mort ? Est-ce qu’il est malade ? Et qu’est-ce qu’il a fait ? Je ne comprends pas », a déclaré la célèbre chanteuse, dans des notes vocales qui lui sont attribuées.





Elle menace d’investir les médias pour dénoncer cet état de choses. « Il faut que j’aille sur les réseaux sociaux, que je me rende à la télé, que moi aussi je gaspille tout » a laissé entendre la célèbre chanteuse avant de s’en prendre au tombeur de son fils.





« Ils peuvent aller lui dire, je n’ai pas peur. »





« Une mère ne peut pas voir son fils, alors que lui (Brice Oligui Nguéma), il a déclaré que l’enfant était libre. Alors pourquoi m’empêche-t-on ? C’est donc un menteur », a chargé l'artiste. Plus loin dans les conversations vocales, elle rappelle que son ex-mari a « nourri » l’actuel président de la junte gabonaise. Et, son fils, en l’occurrence Ali Bongo l’a « nommé général ». C’est un « chien » attaque la chanteuse qui dit ne pas avoir peur de l'homme fort de Libreville. « Ils peuvent aller lui dire, je n’ai pas peur. Je vais sortir par ce portail-là. C’est le mien et les gardes n’ont qu’à foutre le camp de chez moi », a-t-elle lancé.





Elle avait investi la devanture de la résidence d’Ali Bongo en novembre dernier





L’artiste gabonaise est vraiment décidée à revoir son fils dans les plus brefs délais pour « lui soigner son pied et son bras ». « Je me fous qu’il (Oligui Nguéma) soit président », prévient-elle.