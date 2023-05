Aliko Dangote : ce qu’il disait à propos de sa raffinerie de pétrole et de son rapport à l’argent

Au Nigéria, la mise en service de la raffinerie de pétrole du groupe Dangote est prévue pour ce lundi 22 mai 2023. Cette usine est d’après les sources concordantes, la plus grande raffinerie à train unique au monde. Le président nigérian Muhammadu Buhari est attendu dans la zone franche de Dangote Industries à Ibeju-Lekki (Lagos) pour présider la cérémonie.







Il aura à ses côtés ses homologues sénégalais, togolais, ghanéen, nigérien et tchadien. La raffinerie de pétrole a une capacité de traitement de 650.000 barils par jour. Elle couvre une superficie de 2635 hectares et emploiera plus de 100.000 personnes.





« Alors la raffinerie prend ces dollars et nous permet d’investir… »





Dans une interview accordée à Bloomberg TV, il y a quelques années à Londres, Aliko Dangote évoquait déjà cette raffinerie qu’il considérait comme le projet de sa vie. « Nous réinvestissons toujours la majeure partie de notre argent dans l’entreprise. Ainsi lorsque nous l’avons examiné en 2015 et que nous avons fait des projections sur nos revenus pour les prochaines années, nous avons examiné ce qu’il nous resterait après avoir investi dans les engrais. Nous avons réalisé que nous avions encore des milliards de dollars qu’on pourrait mettre ailleurs. Le seul endroit où nous pouvions investir autant d’argent était dans le secteur pétrolier et gazier. Alors la raffinerie prend ces dollars et nous permet d’investir dans quelque chose auquel nous sommes habitués, c’est-à-dire l’industrie » déclarait Aliko Dangote.





Il faut être un « grand joueur »





Il a rappelé que son groupe travaillait sur ce projet de raffinerie depuis 2007, mais les choses sérieuses ont vraiment commencé en 2015. A l’en croire, les « investissements en capitaux sont énormes, beaucoup plus importants. Et il faut être un « grand joueur » pour se donner des chances de survie dans le secteur. La raffinerie est « mon projet de vie » a poursuivi l’homme d’affaires nigérian. Il a par ailleurs évoqué son rapport à l’argent.





« Je n’ai pas de maison en dehors du Nigéria »





« Je ne suis pas une personne qui aime simplement jeter de l’argent. Je dépense plus d’argent pour des choses caritatives que sur moi-même. Heureusement, mes enfants et moi avons été très disciplinés. C’est pourquoi si vous regardez aujourd’hui, à cause de la façon dont je gère mon style de vie, je n’ai pas de maison en dehors du Nigéria. Je reste dans des hôtels. Calme, simple. Ma vie n’est pas très somptueuse et je suis très gêné, si j’essaie de montrer que j’ai de l’argent. Je ne sais pas. Je conseille aux gens qu’il vaut mieux être très communautaire » a-t-il déclaré.