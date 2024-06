Aliko Dangote : « Je ne savais pas que la mafia du pétrole était plus forte que la mafia de la drogue »

La semaine dernière, Aliko Dangote a pris part aux réunions annuelles d’Afreximbank et au forum AfriCaribbean sur le commerce et l’investissement à Nassau, aux Bahamas. Lors de sa prise de parole, la première fortune du continent a révélé qu'une « mafia » avait tout mis en œuvre pour que sa méga-raffinerie ne voie jamais le jour.







Elles « étaient impatientes de s’assurer qu’elles nous poussaient au défaut de paiement de nos prêts »





« La mafia locale et étrangère a tenté à plusieurs reprises d’empêcher la raffinerie de se concrétiser. Eh bien, je savais qu’il y aurait une bagarre. Mais je ne savais pas que la mafia était dans le pétrole. Elle est plus forte que la mafia dans le domaine de la drogue. Je peux vous dire ça. Oui, c’est un fait » a déclaré l'homme le plus riche d’Afrique. Mais comment la mafia a-t-elle voulu faire échec à son projet ?













Le milliardaire explique que pendant la période du COVID, « certaines banques internationales étaient vraiment impatientes de s’assurer qu’elles nous poussaient au défaut de paiement de nos prêts afin que le projet soit tout simplement mort ». Mais c’était sans compter sur lui.





« Je suis une personne qui s’est battue toute sa vie, vous savez. Je pense donc que combattre fait partie de ma vie », rappelle le PDG de Dangote Group.





« Vous ne vous attendez pas à ce qu’ils prient pour vous… »





Quand on lui demande si sa raffinerie reçoit suffisamment du pétrole brut des compagnies pétrolières internationales, il rappelle que celles-ci n’étaient pas habituées à le faire. « Dans un système où depuis 35 ans les gens sont habitués à compter de l’argent, et tout d’un coup, ils voient que les jours où l’on comptait cet argent sont terminés, vous ne vous attendez pas à ce qu’ils prient pour vous. Bien sûr, vous vous attendez à ce qu’ils ripostent. Et je pense que c’est le processus que nous traversons actuellement. Mais la vérité est que oui, le pays, la sous-région, mais aussi le continent, l’Afrique subsaharienne, ont besoin de cette raffinerie. Donc, vous attendez d’eux qu’ils se battent en ne fournissant pas de brut et en n’achetant pas le produit. Mais je pense que tout cela est temporaire. On va y arriver » assure le milliardaire nigérian.













L’homme d’affaires a par ailleurs révélé qu’il a déjà remboursé 2,4 milliards des 5,5 milliards de dollars empruntés pour construire sa raffinerie de Lagos.