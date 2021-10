Alpha Condé à Dakar : Doumbouya ignore l'invitation de Wade

Me Abdoulaye Wade s'est dit prêt à mettre la villa qu'il occupe actuellement à Dakar à la disposition du Guinéen Alpha Condé renversé par un putsch le 5 septembre.



Le quotidien Le Témoin a appris d’un officier-général très proche du CNRD que la junte a complètement ignoré l’invitation de Wade avec élégance et diplomatie.



«D’ailleurs, le jour où le colonel Doumbouya a lu l’information sur son Iphone, il a affiché un léger sourire comme pour esquiver un tel faux débat. Aussitôt, on est passés à l’essentiel…,» a confié la même source.



En clair, le colonel Doumbouya a rejeté la main tendue de Wade à Condé. Du moins, pas pour le moment !



Laisser Alpha Condé à Conakry ou l’exiler vers le pays de son choix. Tel est le dilemme auquel est confrontée la junte au pouvoir en Guinée.



La majorité des officiers et officiers-généraux du CNRD préfèrent garder Alpha Condé en résidence surveillée, histoire de l’avoir à l’œil !



Et, au besoin, le traduire en justice pour qu’il réponde de ses nombreux crimes. La maison familiale de Condé sise à Conakry est en train d’être réhabilitée.