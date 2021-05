Amadou Makhtar Mbow reçoit le trophée de l’Africanité

Selon L’AS, l’ancien Directeur général de l’Unesco, Amadou Makhtar Mbow, est en train de récolter les fruits de son travail à l’Organisation des Nations unies en charge de l’éducation, de la science et de la culture.



Alors qu’on continue de célébrer son centenaire, il reçoit des mains du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, le trophée de l’Africanité au nom de la Fondation éponyme basée au Maroc.



Mieux, l’ancien Directeur général de l’Unesco est nommé Président d’honneur de ladite Fondation en hommage à la célébration de son centenaire placée sous le haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Au nom d’Amadou Makhtar Mbow, sa collaboratrice Mme Fatou Mbow a remercié le ministre de la Culture pour son implication et son soutien pour la réussite des festivités marquant son centenaire.



Pour sa part, Abdoulaye Diop s’est dit très honoré de remettre le trophée à l’ancien ministre de la Culture et de l’Éducation dont la célébration du Centenaire a permis de découvrir la richesse de son œuvre et son parcours.