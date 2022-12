Amilcar Cabral : Le Portugal lui accorde une distinction plus de 40 ans après sa mort

Le Portugal lui accorde une distinction plus de 40 ans

Amilcar Cabral a été honoré en fin de semaine dernière au Cap-Vert. Le leader historique de l’indépendance de la Guinée Bissau et du Cap-Vert a été admis dans l’ordre de la liberté du Portugal (ordre honorifique qui distingue des personnes et des collectivités en raison de leurs actions en faveur de la liberté, de la démocratie et des droits de l’homme). La cérémonie s’est déroulée sur l’île capverdienne de Sao Vicente en présence du président portugais Marcelo Rebelo de Souza, de son homologue capverdien José Maria Neves, de l’ancien président Pedro Pires et du président de la Fondation Amilcar Cabral.





Marcelo Rebelo de Souza a salué la mémoire d’un « grand homme ». « Il était un pionnier, parmi les pionniers, peut-être le plus universellement connu pour ce qu’il était, pour ce qu’il symbolisait, pour ce qu’il symbolise aujourd’hui et symbolisera demain : le grand homme Amilcar Cabral » a déclaré le Président portugais. Il a ensuite remis à la famille du leader indépendantiste, le Grand Collier de l’ordre de la liberté, au nom du Portugal. L’université de Mindelo qui accueillait cette cérémonie de distinction, a aussi accordé le titre de Docteur Honoris Causa à Amilcar Cabral.





Il est assassiné en 1973, six mois avant l’indépendance de la Guinée-Bissau